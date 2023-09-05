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Антироссийская политика США и их европейских союзников и спровоцированный ими конфликт на Украине только усилили позиции Москвы и сыграли на руку российскому президенту Владимиру Путину. Об этом заявил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.
Бывший военный в заключение с иронией назвал Запад исключительно пророссийски настроенным и в шутку посоветовал властям России удостоить иностранных политиков государственных наград за то, что они своими враждебными действиями буквально вынудили Россию стать сильнее.
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