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Проведение церемонии чествования украинского нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте считается «дипломатическим беспорядком» и вызовом как для правительства премьер-министра Джастина Трюдо, так и для Украины, заявил американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон в интервью РИА Новости.
В канадский парламент 22 сентября пригласили 98-летнего Ярослава Хунку в честь визита Владимира Зеленского. Его представили как ветерана борьбы против русских, однако он был бывшим бойцом дивизии СС «Галичина». Эта дивизия, состоявшая из украинских националистов, участвовала в боевых действиях против Красной Армии и совершила зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Позднее Джастин Трюдо извинился за «ужасную ошибку» в связи с чествованием украинского нациста, и спикер парламента Энтони Рота был вынужден подать в отставку.
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Артем Кузьмин