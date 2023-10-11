Американский военный признался в продаже разведке Китая секретных данных

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Информационное агентство Reuters сообщает, что сотрудник Военно-морских сил США Вэньхэн Чжао признался в том, что получал взятки за передачу конфиденциальной информации китайской разведслужбе.
26-летний военнослужащий признал, что отправлял куратору из Китая фотографии планов военных учений США в регионе Индо-Тихого океана, а также схем и чертежи радиолокационной системы, используемой на военной базе США на Окинаве, Япония. Согласно информации агентства, за предоставленные КНР сведения Чжао получил около 15 тысяч долларов.
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Артем Кузьмин