Радио1
Главная / Новости / Политика/ Американский военный признался в продаже разведке Китая секретных данных

Американский военный признался в продаже разведке Китая секретных данных

Служащий ВМС США признал вину в продаже разведке Китая секретной информации
11 октября 2023, 06:02
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Информационное агентство Reuters сообщает, что сотрудник Военно-морских сил США Вэньхэн Чжао признался в том, что получал взятки за передачу конфиденциальной информации китайской разведслужбе.
26-летний военнослужащий признал, что отправлял куратору из Китая фотографии планов военных учений США в регионе Индо-Тихого океана, а также схем и чертежи радиолокационной системы, используемой на военной базе США на Окинаве, Япония. Согласно информации агентства, за предоставленные КНР сведения Чжао получил около 15 тысяч долларов.

Читайте также:


В Приморье арестовали местного жителя за шпионаж в пользу Украины

Военный эксперт Никулин: Пытаются захватить Запорожскую АЭС для шантажа

DM: Британская разведка сообщила о гибели 55 моряков с подлодки КНР
#сша
#эксперт
#япония
#аэс
#разведка
Читайте нас в
Квартиру семьи Зеленского в Крыму выставили на продажу
Национализированную квартиру семьи Зеленского в Крыму выставили на продажу
11 октября 2023, 06:30

На официальном портале «ГИС Торги» был размещен лот, представляющий национализированную квартиру, которая ранее принадлежала семье Владимира Зеленского и расположена в поселке Ливадия на южном побережье Крыма, передает РИА Новости.
Как сообщили в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики, квартира, ранее оцененная в приблизительную сумму 24 миллионов рублей, была оформлена на имя Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского.

Этот объект недвижимости был представлен на открытом аукционе с организатором в лице распорядительной дирекции имущества Республики Крым и проводится в электронной форме. Общая площадь квартиры составляет 119,5 квадратных метров.

Читайте также:

Зеленский испугался последствий эскалации в Израиле для Украины

В поведении Зеленского заметили необычную деталь из-за войны в Израиле

Зеленский может спровоцировать утечку радиации из-за сокращения военной помощи
#квартиры
#квартира
#супруги
#крым
#зеленский
Читайте нас в
«Ужасные цифры»: В Польше пожаловались на Россию
Interia: В Польше пожаловались на поставляемый из России пластик
11 октября 2023, 05:40

Фото: iStock/macky_ch

В Польше отраслевые эксперты бьют тревогу из-за больших объемов импортируемого из РФ «первичного» пластика. Об этом пишет Interia.
«Несмотря на эмбарго на российское сырье, действующее практически во всех европейских странах, российский пластик попадает на польский рынок. Здесь он становится более дешевой альтернативой пластикам польского производства, особенно переработанным», — говорится в публикации.

Отмечается, что с начала украинского конфликта около 40% предприятий, являющихся членами ассоциации «Польский рециклинг», столкнулись на рынке с дешевым первичным сырьем из России. Потребность на пластмассу в Польше при этом составляет около четырёх миллионов или 7,5% всего спроса ЕС.

«Это ужасные цифры, учитывая, что большинство государств-членов ЕС пытаются ограничить использование пластика и пропагандировать рециклинг», — подчеркнули в ассоциации.

Читайте также:

Польша забрала у «Газпрома» часть газопровода «Ямал-Европа»

В Польше опровергли отставку командующего ВС Пиотровского

Myśl Polska: Польша расплатится за поддержку Украины уровнем жизни своих граждан
#рынок
#европа
#пластик
#польша
#ес
#россия
Читайте нас в
В США предупредили об угрозе разгрома Израиля
19FortyFive: Израилю без поддержки США грозит разгром
11 октября 2023, 04:40

Фото: iStock/e-crow

Бывший член конгресса и геополитический аналитик Брэндон Вейхерт, в статье для публикации 19FortyFive, высказал мнение о важности поддержки США для Израиля, особенно при определенных условиях, когда существует риск его потенциального поражения.
В своей статье Вейхерт подчеркнул, что без поддержки Соединенных Штатов Израиль может оказаться в уязвимом положении, особенно если организация «Хезболла», которая получает поддержку от Ирана, начнет продолжительную кампанию террора в период, когда Израиль уже ведет борьбу с ХАМАСом.

Кроме того, аналитик выразил свою тревогу о том, что потеря Израиля может отрицательно повлиять на влияние США в регионе Ближнего Востока и даже предоставить возможность Китаю усилить свое влияние в этом регионе.

Читайте также:

В Дмитровском округе построят завод лакокрасочной продукции за 1 млрд рублей

Автоэксперт Хайцеэр: В Россию привозятся автомобили представительского класса

Трое бизнесменов из Подмосковья украли 34 млн рублей, которые выделили на сирот
#всу
#сво
Читайте нас в
ЦАХАЛ заявил о поражении более 200 целей в «террористическом центре» ХАМАС
11 октября 2023, 04:33

Фото: iStock/Tomas Ragina

Армия обороны Израиля заявила, что израильские истребители совершили удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане в секторе Газа («террористическому центру» ХАМАС). Об этом пишет РИА Новости.
«Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане. Это третий удар в этом районе за последние 24 часа, в ходе которого ЦАХАЛ поразил более 450 целей», — цитирует агентство текст сообщения.

В армии Израиля отметили, что район Аль-Фуркан используется ХАМАС как террористический центр, и именно оттуда направляется большинство терактов.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

Читайте также:

Израиль ответил на обстрел со стороны Сирии артиллерийским огнём

Против Израиля открыли второй фронт

Зеленский испугался последствий эскалации в Израиле для Украины
#операция
#израиль
#армия
#обстрел
#удар
Читайте нас в
В России снизились продажи автомобилей с пробегом
В России снизились продажи автомобилей с пробегом в сентябре
11 октября 2023, 04:28

Фото: istockphoto.com/teddyleung

Известно из сообщения «Коммерсантъ», что продажи подержанных автомобилей в России снизились в сентябре. По данным издания, сравнивая с августом, продажи могут снизиться примерно на 10 процентов. Эта тенденция связана с увеличением цен на автомобили и ростом процентных ставок по кредитам.
Однако следует отметить, что спрос на подержанные автомобили продолжает расти по сравнению с предыдущим годом. Владимир Желобов, директор по продажам подержанных автомобилей в компаниях «Автодом» и «Автоспеццентр», сообщил, что по сравнению с предыдущим годом общий рост продаж составляет около 20 процентов.

Читайте также:

Полковник Райснер: Запад находится в процессе признания провала наступления ВСУ

Автоэксперт Хайцеэр: В Россию привозятся автомобили представительского класса

В Дмитровском округе построят завод лакокрасочной продукции за 1 млрд рублей
#автомобили
#завод
#рост
#спрос
#запад
Читайте нас в
В Румынии призвали Зеленского вернуть территорию страны
Румынский сенатор Шошоакэ призвала Зеленского вернуть территорию страны
11 октября 2023, 03:59

Румынский сенатор от оппозиции Диана Шошоакэ обратилась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом вернуть территории. Соответствующий видеоролик доступен на ее странице в Facebook*.
Сенатор спросила у президента Украины, не хочет ли он поговорить про меньшинства на Украине.

«Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине. Верните наши территории, уважайте румын и их язык», — заявила Шошоакэ.

Владимир Зеленский 10 октября прибыл в Румынию для встречи с президентом страны Клаусом Йоханнисом.

Читайте также:

Reuters: Румыния стягивает войска к границе с Украиной

Запад выделит Украине более 71 миллиона долларов на закупку дров

Зеленский не будет выступать в парламенте Румынии

* Facebook – принадлежит компании Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads), которая признана экстремистской и запрещена в России
#страны
#facebook
#владимир зеленский
#украина
#румыния
#земля
Читайте нас в
Маск ответил на письмо ЕК о «дезинформации» по палестино-израильскому конфликту
Маск попросил Еврокомиссию привести примеры дезинформации по конфликту в Израиле
11 октября 2023, 03:26

Фото: nasa.gov

Американский предприниматель и владелец социальной сети X (бывшей Twitter) Илон Маск отреагировал на письмо еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, касающееся израильско-палестинского конфликта.
В своем аккаунте он отметил, что политика их соцсети заключается в обеспечении открытости и прозрачности, и что данный подход, насколько ему известно, поддерживается Европейским союзом (ЕС).

Илон Маск также попросил Тьерри Бретона предоставить конкретные примеры нарушений, о которых тот упомянул, и выразил мнение, что общественность должна быть в курсе подобной информации и принимать решения на основе фактов.

В ответ на это замечание Бретон указал, что Маску известны все жалобы пользователей относительно фейкового контента в социальной сети.

Читайте также:

«Будет война»: Илон Маск дал мрачный прогноз для Евросоюза

Маск неожиданно высказался об Украине

Илона Маска пригласили на Украину
#соцсети
#жалобы
#политика
#прогноз
#война
#мнение
#маска
#ес
#илон маск
Читайте нас в
Салливан: США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России
11 октября 2023, 03:11

Фото: iStock/sb2010

Помощник президента США по набезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённым Штатам гораздо выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
«Настолько финансово эффективней предпринимать действия сейчас, чем платить огромную цену позже», — цитирует агентство слова Салливана.

Помощник Байдена добавил, что США из-за риска эскалации с Россией не откажутся от помощи Киеву.

Читайте также:

Военный аналитик Джерелиевский: Запад пытается заморозить конфликт на Украине

США готовы направить на Ближний Восток дополнительные войска, заявил Байден

Офицера ВС США поразил ход Путина на Украине
#сша
#конфликт
#россия
#украина
Читайте нас в
Пашинян: Опасения по поводу закрытия рынка России для Армении неуместны
11 октября 2023, 03:00

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что опасения по поводу закрытия российского рынка для армянских производителей неуместны. Об этом пишет РИА Новости.
«Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами? Мы — члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются», — цитирует агентство слова Пашиняна.

Он отметил, что за последние 30 лет возникало множество проблем с ввозом в Россию армянской продукции, и добавил, что они не имеют политического контекста и в настоящее время решены.

Читайте также:

Пашинян запретил российским миротворцам оставаться в Карабахе

В МИД РФ прокомментировали идею Армении заключить соглашение после статута МУС

«Чья бы корова мычала»: Путин ответил главе ЕС о предательстве армян Россией
#россия
#рынок
#соглашение
#отношения
#армения
Читайте нас в
Достижения.рф