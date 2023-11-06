Американский журналист Херш заявил, что Израиль может помиловать лидеров ХАМАС

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Израиль может допустить помилование лидеров палестинского движения ХАМАС только если они освободят всех удерживаемых ими заложников и начнут проводить военные трибуналы над участниками преступлений. Об этом заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«Лидеру ХАМАС и его коллегам сказали, что выживание возможно, если они освободят израильских заложников и согласятся немедленно начать проведение трибуналов по военным преступлениям», — написал Херш.По словам собеседника журналиста, в Вашингтоне считают, что политическое руководство ХАМАС непричастно к событиям 7 октября. Идея помилования заключается в том, чтобы эти люди «согласились судить своих людей и казнить их», одновременно с эти оправдывая начало военных действий Израиля в секторе Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Артем Путинцев