Зеленский пожаловался журналистам на недостаточную помощь из США

Фото: iStock/Silent_GOS
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на помощь Киеву со стороны Вашингтона, которая, по его мнению, является недостаточной. Об этом корреспондент Fox News Бенджамин Холл.
Ранее Зеленский провел встречу с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналистами Fox News Бенджамином Холлом и Sun Жеромом Старки.
По словам Холла, украинский лидер рассказал обо всем, что его беспокоит, ничего не скрывая. Но больше всего Зеленский волнуется о сокращении дальнейшей помощи из США и других стран Запада.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News сообщил о готовности обсуждения плана по урегулированию украинского конфликта с бывшим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Читайте также:
В США оценили попрошайничество Зеленского
Киев испытывает большие проблемы на поле боя из-за сокращения поставок боеприпасов из США
Германия объявила об очередном пакете военной помощи для Украины
По словам Холла, украинский лидер рассказал обо всем, что его беспокоит, ничего не скрывая. Но больше всего Зеленский волнуется о сокращении дальнейшей помощи из США и других стран Запада.
«Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев. Он рассказал о том, как Израиль действительно отвлек весь мир от Украины, и он считает, что это критический момент», — уточнил подробности журналист.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News сообщил о готовности обсуждения плана по урегулированию украинского конфликта с бывшим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Читайте также:
В США оценили попрошайничество Зеленского
Киев испытывает большие проблемы на поле боя из-за сокращения поставок боеприпасов из США
Германия объявила об очередном пакете военной помощи для Украины
Элина Позднякова