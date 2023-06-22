Американским чиновникам пришлось оправдываться за слова Байдена о Си Цзиньпине

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NBC: слова Байдена о Си Цзиньпине застигли врасплох американских чиновников
Представители администрации США столкнулись с трудностями из-за заявлений президента США Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине. Они вынуждены были уточнять, что комментарии президента не представляют собой официальную линию Вашингтона в отношении Китая, сообщил телеканал NBC News.
Согласно информации телеканала, после данного высказывания Байдена, американские функционеры наедине пытались пояснить, что эти комментарии «не представляют изменение официальной политики администрации».
Ранее Джо Байден назвал главу Китая Си Цзиньпина диктатором.
«Ведущие представители исполнительной власти США признали, что оказались сбиты с толку, когда президент Джо Байден характеризовал председателя Китая Си Цзиньпина в качестве диктатора всего через сутки после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин», — отмечается в статье.
Ранее Джо Байден назвал главу Китая Си Цзиньпина диктатором.
Артем Кузьмин