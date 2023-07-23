Американский адмирал Ставридис предложил открывать огонь по российским кораблям в Черном море

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Американские военные корабли могут сопровождать суда с зерном в Черном море и, в случае угрозы, открывать огонь по кораблям ВМФ России. Об этом заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМФ США Джеймс Ставридис.
Ранее министерство обороны России заявило, что после прекращения действия зерновой сделки все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как возможные перевозчики военных грузов. Представитель американской администрации Джон Кирби заявил, что США не планируют направлять в Черное море военные корабли для сопровождения гражданских судов.
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Александр Бойцов