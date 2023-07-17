Американский экс-разведчик Риттер: Россия полностью разгромит ВСУ к концу лета

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Американский разведчик в отставке Скотт Риттер высказал мнение о том, что полное поражение украинской армии произойдет к концу лета.
Риттер предположил, что к концу лета или началу осени, Украина утратит возможность проводить масштабные боевые действия. Он также добавил, что ВСУ на верном пути к его прогнозам. Экс-разведчик подчеркнул, что поставленные Западом кассетные боеприпасы не повлияют на ход военных событий.
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