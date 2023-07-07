Американский эксперт Блейк заявил, что Путин уже нанес Западу унизительное поражение

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«США не в состоянии воплотить амбициозную цель стать «арсеналом демократии», а одним энтузиазмом Украине не поможешь. Ход боевых действий еще не предрешен, но нам уже преподали горький урок: военная мощь резко ограничивается, если не удовлетворен ее спрос в оружии и других средствах ведения войны», - прокомментировал ситуацию Блейк.По мнению автора, Россия уже практически победила. Долгожданное контрнаступление ВСУ с треском провалилось, у Киева заканчивается оружие и боеприпасы, США не в состоянии поддерживать производство вооружения на уровне военного времени, а вот Россия только повышает силу и мощь своих ударов.
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