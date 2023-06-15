Американский полковник Блэк описал наступление ВСУ двумя словами

Он также сравнил линии обороны российских войск со «стальными стенами».
«7000 убитых, 160 танков и 360 бронетранспортеров уничтожено всего за одну неделю с незначительным успехом. Это бессмысленная кровавая баня», — подчеркнул Блэк.
В заключении публикации политик призвал украинскую и российскую сторону сесть за стол переговоров.
Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации бойцы Вооружённых сил Украины только тестируют контрнаступление, масштабная операция ещё не началась. Сейчас удары ВСУ преследуют несколько целей, в том числе ликвидацию боевой техники ВС РФ.