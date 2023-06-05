Фото: РИА Новости/Андрей Бортко
«Россия наносит стратегическое поражение Соединенным Штатам с точки зрения геополитики», - прокомментировал ситуацию Риттер.
Серьезный удар попал и в экономическую сферу Штатов. «Запад уже обанкротился, снабжая Украину», - заявил Риттер.
Напомним, ранее Риттер заявил, что на Украине установился нацистский режим, а на его стороне сражаются американцы.
Разведчик напомнил, что украинцы намеренно бьют по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Помимо всего прочего, Риттер отметил, что ВСУ наносят удары в соответствии с разведданными Вашингтона.
Ранее «Радио 1» сообщало, почему американское издание The New York Times считает, что Киев может лишиться западной поддержки из-за нацистской символики, которую Вооруженные силы Украины нашивают на свою форму.