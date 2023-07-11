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Американский «самолет Судного дня» прилетел из США в Вильнюс, где пройдет саммит НАТО

11 июля 2023, 10:22

Фото: iStock/undefined undefined

По данным сервиса Flightradar24, американский «самолет Судного дня» Boeing 747-E4B приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО.

По информации администраторов ресурса, ​самолет вылетел из штата Мэриленд, где находится военная ​база. В настоящее время воздушное судно находится в Вильнюсе, где пройдет саммит НАТО 11-12 июля.

​На ​борту самолета находится командный пункт Пентагона на случай ядерной войны. Известно, что самолет может находиться в ​воздушном пространстве непрерывно несколько суток.

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#самолет
#США
#саммит
#судный день
#НАТО
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NYT: Военный конфликт на Украине – подготовка США к конфронтации с Китаем
11 июля 2023, 10:44

Фото: iStock/ffikretow

Военное столкновение на Украине «служит генеральной репетицией конфронтации США с Китаем». Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).
Вашингтон собирается расширять военную промышленность и ограничить доступ Китая к американским технологиям. Такие действия американских властей не разделяют интересов европейского правительства, что говорит о попытке руководства США и НАТО «заставить Европу» идти по американскому курсу. 

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#военныйконфликт
#США
#Китай
#Украина
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Талибан* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за сожжения Корана
11 июля 2023, 09:32

Фото: iStock/NatanaelGinting

В заявлении представителя комиссии по вопросам культуры говорится, что Талибан* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана.
Уточняется, что мера будет действовать до тех пор, пока страна не принесет мусульманам извинения, пишет издание РИА Новости.

Организация назвала сожжение Корана отвратительным актом и оскорблением мусульманской веры в Швеции. 

Напомним, полиция Швеции позволила сжечь Коран в Стокгольме. Сожжение священной книги было протестной акцией. Провокационный поступок был совершен возле главной мечети.

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#Афганистан
#Швеция
#Коран
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Военный эксперт Марочко заявил о росте числа женщин в ВСУ
11 июля 2023, 08:29

Фото: iStock/alzay

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что рост числа женщин-военнослужащих в рядах украинской армии отмечается в зоне ответственности Южного военного округа в Донбассе.
 Он сослался на данные разведорганов и заявил, что процентное соотношение женщин-военнослужащих составляет примерно 30%. Об этом пишет издание РИА Новости.

По словам эксперта, среди женщин есть как офицеры, так и рядовые. Значительный рост зафиксирован за прошедший месяц. Он также уточнил, что речь идет о Южном военном округе в Донбассе. 

Накануне сообщалось, что на стороне ВСУ ведут боевые действия около ста французских наемников, некоторые из ​них - неонацисты. 

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#ВСУ
#Украина
#женщины
#военные
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Адвокат УПЦ Чекман сообщил о захвате корпусов в Киево-Печерской лавре
11 июля 2023, 08:12

Фото: iStock/krblokhin

Выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман сообщил, что украинские власти при содействии силовиков производят захват корпусов монастыря канонической УПЦ на территории Киево-Печерской лавры.
Он заявил, что стало известно о захвате 54-корпуса лавры. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

Адвокат сопроводил свой пост видеозаписью, на которой видно, как полицейские оцепили здание церкви. Прихожане и монахи стоят у стен обители, в корпус их не пускают. 

Ранее сообщалось, что в Киеве началась силовая зачистка Киево-Печерской лавры. Сотрудники полиции применяли силу к прихожанам и выгоняли их из церкви. 
 
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#УПЦ
#захват
#Украина
#силовики
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В Варшаве прошла акция против поддержки Украины
11 июля 2023, 07:57

Фото: iStock/Velishchuk

В Варшаве прошла акция против поддержки Украины под названием «Воскресенье расплаты».
В протестах приняли участие несколько сотен человек. Об этом пишет издание Myśl Polska.

В рамках шествия, люди почтили память поляков, которые были убиты во время Волынской резни. В знак памяти о жертвах украинских нацистов, участники акции расставили обувь перед зданием посольства.

По словам организатора протестной акции, присутствующие на шествии выражают несогласие с поставкой Киеву вооружений и высказываются против поддержки Украины. 

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#Польша
#Украина
#протесты
#геноцид
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Глава делегации в Вене Гаврилов рассказал о значении саммита для НАТО
11 июля 2023, 06:47

Фото: iStock/GummyBone

Глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что основная цель предстоящего саммита НАТО - подтвердить поддержку режима президента Украины Владимира Зеленского.
Также, по его словам, страны альянса намерены добиться стратегического поражения РФ. Об этом пишет издание РИА Новости. 

Дипломат отметил, что предстоящий саммит НАТО имеет символическое значение и ожидать по его итогам «чего-то из ряда вон», не стоит. Гаврилов также указал на то, что «гибридная война» против России продолжается. 

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#НАТО
#Зеленский
#саммит
#Россия
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В США заявили, что Украине уже ничто не поможет
11 июля 2023, 06:14

Фото: iStock/JARAMA

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ничто не в состоянии помочь Украине одержать верх в конфликте. Об этом он сказал в эфире телеканала Judging Freedom.
«Украина потеряна. Украина висит на волоске в худшем смысле этого выражения. Это катастрофа. Какие-либо поставки туда ничего не изменят. Слишком поздно, это конец», — уверен экс-советник американского военного ведомства.

Макгрегор добавил, что из-за конфликта на Украине и раскола внутри НАТО большая часть западных стран находятся в отчаянии. Он подчеркнул, что для Киева не осталось другого выхода, кроме как "провести переговоры и получить, что возможно", так как положение украинской стороны не позволяет диктовать какие-либо условия Российской Федерации.

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#Макгрегор
#США
#Украина
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Конгресс США инициировал поправку к бюджету о запрете на экспорт кассетных бомб
11 июля 2023, 05:32

Фото: iStock/photovs

Член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц заявил в своем Twitter, что станет соавтором поправки к оборонному бюджету США, которая запретит экспорт кассетных боеприпасов. Автором подобной инициативы ранее выступила демократ Сара Джейкобс, пишет РИА Новости.
Дополнение к закону, среди прочего, ограничивает выдачу экспортных оборонных лицензий на такие снаряды, а также запрещает как саму продажу, так и передачу другим странам связанных с ними технологий.

В эфире своего онлайн-шоу Firebrand конгрессмен из Флориды отметил, что  подобное вооружение «не положит конец конфликту на Украине».

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#Конгресс США
#кассетные бомбы
#бюджет
#поправки
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IL Fatto Quotidiano: Вашингтон использует конфликт на Украине, чтобы отсрочить крах США
11 июля 2023, 04:59

Фото: iStock/rarrarorro

Вашингтон использует конфликт на Украине для продолжения мировой гегемонии Соединенных Штатов, считает обозреватель издания IL Fatto Quotidiano Пино Арлакки.
По словам журналиста, США давно не думают об успехе Киева, а американский лидер Джо Байден намерен в принципе «заморозить конфликт», и по этой причине отвергает попытки президента Украины Владимира Зеленского навязать Вашингтону свою позицию.

«Конечная ставка в нынешнем конфликте не имеет к Украине никакого отношения», — заключил Арлакки.

Обозреватель уверен: в Соединенных Штатах давно ​осознают, что мир стал многополярным, но все равно стремятся отсрочить собственный крах, заставляя платить за это своих союзников.

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#США
#Украина
#гегемония
#конфликт
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