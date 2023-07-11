Американский «самолет Судного дня» прилетел из США в Вильнюс, где пройдет саммит НАТО

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По данным сервиса Flightradar24, американский «самолет Судного дня» Boeing 747-E4B приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО.
На борту самолета находится командный пункт Пентагона на случай ядерной войны. Известно, что самолет может находиться в воздушном пространстве непрерывно несколько суток.
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Анастасия Крестьянова