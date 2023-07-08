Американский журналист Блюменталь заявил, что США отправляют Киеву кассетные боеприпасы из-за неудач ВСУ

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«Решение администрации Байдена об отправке кассетных боеприпасов продиктовано отчаянием из-за провала контрнаступления», - прокомментировал ситуацию Блюменталь.
Он также подчеркнул, что, учитывая опыт использования мины «Лепесток» украинскими боевиками – можно быть уверенным, что от опасных боеприпасов пострадают мирные жители.
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