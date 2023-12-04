Американского дипломата задержали по обвинению в шпионаже на Кубу

Площадь пожара на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы выросла до 2 тыс. кв. метров и продолжает увеличиваться в связи с распространением огня, возгоранию присвоен третий ранг опасности. В здании начались хлопки и обрушения, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Движение по Тюменскому проезду на западе Москвы перекрыли из-за возгорания в здании завода автомобилей на Открытом шоссе. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Кроме того, как сообщил Дептранс Москвы, перекрыто движение по Открытому шоссе от бульвара Маршала Рокоссовского до Ивантеевской улицы. Трамваи № 13 и 36 вместо Халтуринской улицы временно ходят через Краснобогатырскую улицу и Богородское.