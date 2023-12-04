Американского дипломата задержали по обвинению в шпионаже на Кубу

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Бывший посол США в Боливии Мануэль Роча был арестован ФБР по обвинению в шпионаже на Кубу, передает агентство Associated Press.
Сообщается, что 73-летнего Роча задержали в Майами. Слушание по делу бывшего дипломата состоится сегодня, 4 декабря.
По информации агентства, Роча занимал свою дипломатическую должность на протяжении 25 лет. В 2002 году мужчина напрямую вмешивался в выборы в Боливии от лица США, выступая против избрания президентом Эво Моралеса. За свою многолетнюю практику Роча успел поработать в Аргентине, на Кубе, в Гондурасе и других государствах.
Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Омской области задержали 22-летнего мужчину, который в интернете призывал мобилизованных россиян сдаваться в плен, а также переходить на сторону ВСУ.
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По информации агентства, Роча занимал свою дипломатическую должность на протяжении 25 лет. В 2002 году мужчина напрямую вмешивался в выборы в Боливии от лица США, выступая против избрания президентом Эво Моралеса. За свою многолетнюю практику Роча успел поработать в Аргентине, на Кубе, в Гондурасе и других государствах.
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Екатерина Коршунова