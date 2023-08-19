Американского журналиста шокировали откровения поляков о конфликте на Украине

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Обозреватель Брэдли Делвин заявил, что для поляков столкновение России и Украины является выгодным. Об этом он написал в своем материале для American Conservative.
Журналист из США посетил Польшу и рассказал об отношении местных жителей к украинскому конфликту.
По словам обозревателя, большинство поляков уверены, что город Львов должен быть частью их страны.
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«Некоторые поляки сказали мне, что нынешний конфликт — выгодная сделка: они могут сражаться с Россией, своим «главным историческим врагом», как сказал мне один поляк, «польским оружием и украинскими жизнями», — отметил Делвин.
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Диана Аванесян