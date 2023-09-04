Американцы посчитали Байдена слишком старым для президентского кресла

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
Граждане Соединенных Шатов считают, что их нынешний глава Джозеф Байден слишком стар, чтобы переизбираться на второй срок.
Данные следуют из опроса, который провело американское издание The Wall Street Journal.
Несмотря на то, что разрыв в голосах в пользу нынешнего и прошлого глав США незначительный, за Трампа, все же, выступает большее количество американцев.
Так, 43 процента опрошенных считают, что Трамп заботится о гражданах страны, такое мнение в пользу Байдена высказали 42 процента. Говоря о психическом здоровье, 46 процентов убеждены, что Дональд Трамп может взять на себя роль президента, в то время как за Байдена в этом вопросе выступили 36 процентов.
Отмечается, что все в голосовании приняли участие 1500 тысячи будущих избирателей.
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«Несмотря на то, что разница между кандидатами составляет только три года, 73% респондентов считают, что Байден, по их мнению, слишком стар для второго срока, о 77-летнем экс-президенте США Дональде Трампе так высказались 47% опрошенных», - прокомментировали ситуацию в WSJ.
Так, 43 процента опрошенных считают, что Трамп заботится о гражданах страны, такое мнение в пользу Байдена высказали 42 процента. Говоря о психическом здоровье, 46 процентов убеждены, что Дональд Трамп может взять на себя роль президента, в то время как за Байдена в этом вопросе выступили 36 процентов.
Отмечается, что все в голосовании приняли участие 1500 тысячи будущих избирателей.
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Евгения Парфентьева