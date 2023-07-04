Аналитик Блохин спрогнозировал дальнейшее развитие отношений России и НАТО

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Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин высказал предположение о том, что заявление главы НАТО Йенса Столтенберга о том, что он остаётся на посту генсекретаря Североатлантического альянса ещё на год после даты окончания его полномочий либо никак не повлияет на отношения организации с Россией, либо лишь ухудшат их.
«Нам надо смотреть на это взвешенно и спокойно, без мечтаний и иллюзий. НАТО — военно-политический блок, который был создан для сдерживания «советской угрозы». Следовательно, сейчас природа НАТО — «сдерживание» России», — отметил в беседе с RT Блохин.
Вместе с тем, стало известно, что министр обороны Швеции Пол Йонсо выразил готовность передать большую часть воинских подразделений под командование НАТО после вступления королевства в альянс. Как передают argumenti.ru, министр отметил, что для этого необходимо обсудить с Вооруженными силами, какие ресурсы и возможности есть у государства.
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