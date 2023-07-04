Аналитик Блохин спрогнозировал дальнейшее развитие отношений России и НАТО

Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин высказал предположение о том, что заявление главы НАТО Йенса Столтенберга о том, что он остаётся на посту генсекретаря Североатлантического альянса ещё на год после даты окончания его полномочий либо никак не повлияет на отношения организации с Россией, либо лишь ухудшат их.