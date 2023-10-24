Аналитик Блохин: «Во всех смертных грехах Трамп винит демократов»

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Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы украла у американцев чертежи «суперракеты», является «камнем в огород» в первую очередь в сторону демократов.
«Во всех смертных грехах Трамп винит именно демократов. Известна его личная неприязнь к Обаме. Сейчас он делает подобные заявления. Понятно, что это не проверить никак, что это голословное обвинение, никакой фактуры на самом деле не найти для этого обвинения, вот украла Россия — пусть они предъявят доказательства, как мы «украли», — отметил в беседе с RT Блохин.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в штате Нью-Гэмпшир заявил, что Россия якобы украла у Соединённых Штатов чертежи «супер-пупер-ракеты». По мнению бывшего американского лидера, инцидент произошел в период с 2009 по 2017 годы при администрации Барака Обамы.
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