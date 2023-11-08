Аналитик Денисов заявил об отсутствии равноправия между Украиной и Польшей

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Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отметил, что заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о том, что о присоединении Украины к Евросоюзу не может быть и речи, пока не будет решён вопрос об эксгумации останков жертв Волынской резни, говорит в том числе и о том, что между двумя странами нет равноправия.
«В рамках этого дуэта всегда есть первый номер, всегда есть второй номер. Мы видим за последние несколько месяцев волны обострений и затишья, обострений и затишья. Сначала был вопрос, связанный с поставками сельскохозяйственной продукции, буквально на днях — проблемы, связанные с тем, что из-за льготного режима для украинских перевозчиков разоряются польские перевозчики», — прокомментировал в беседе с RT Денисов.
А военный политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, в свою очередь, что принятие Украины в Евросоюз не только не выгоден Польше, но и другим странам, поскольку может сопровождаться деструктивными явлениями для объединения.
«Выступал директор Института национальных исследований международных отношений, который обстоятельно анализировал возможности Евросоюза и сделал вывод, что если туда ещё войдёт Украина, то ЕС не только потеряет свою гибкость, но практически потенциал. И это будет серьёзной обузой, которая приведёт ЕС к серьёзным деструктивным начинаниям. И не исключено, что это может стать началом развала Евросоюза», — отметил в беседе с «Царьградом» Кошкин.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева