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Западные страны, и прежде всего Соединенные Штаты считают население Украины расходным материалом в своём противостоянии с Россией. Об этом заявил американский аналитик Джеймс Джатрас в эфире передачи Redacted News.
Его поддержал и ведущий программы, Клейтон Моррис, заявивший, что Белый дом ищет новые способы развязать мировую войну. «Украину просто используют, чтобы спровоцировать Россию», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).
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