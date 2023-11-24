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Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина отметила, что рост протестных настроений, наблюдающихся сейчас в Европе, вызван экономическими проблемами региона, а также внешнеполитическими угрозами.
«Экономика не развивается, люди теряют рабочие места каждый день, происходят банкротства. При этом зарабатывают транснациональные корпорации. Тут ещё добавляются совершенно новые угрозы, в частности, связанные с конфликтами, прежде всего Ближний Восток. Число беженцев будет расти, а это социальная нагрузка на общество», — пояснила в беседе с RT Еремина.
Она также подчеркнула, что рост протестных настроений в Европе довольно заметный, поскольку различные митинги проводятся в том числе и несанкционированных, что говорит об особом недовольстве людей.
«Если отменить завтра доллар и сделать его такой же национальной валютой, как все остальные, Америка окажется раздираемым противоречиями, небогатым государством, которое быстро распадётся на разные части. Но сейчас весь мир, участвующий в долларовой системе, спонсирует США», — приводит «Царьград» слова Малофеева.
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