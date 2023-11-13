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Аналитик Ерёмина назвала интересным назначение Кэмерона главой МИД Британии

13 ноября 2023, 15:30
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина назвала назначение экс-главы британского правительства Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Великобритании «интересным финтом» и объяснила такое решение.
«Во-первых, это свидетельствует о том, что укреплять правительство некем. Во-вторых, он считается политическим авантюристом, он не имеет большого веса в британском обществе. Это недальновидный политик, не стратег, а, скорее, тактик и популист. У него такое реноме: он играет с публикой, предлагает какие-то радикальные решения. Все эти решения не продуманы, основаны исключительно на популистских воззваниях», — прокомментировала в беседе с RT Ерёмина.

Эксперт считает, что такие кадровые перестановки свидетельствуют о стремлении укрепить в первую очередь правительство и конкретных политиков, а не позицию страны на мировой арене.


Как уточняли ранее argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, Джеймса Клеверли, который ранее занимал должность главы МИД Великобритании, перевели на пост министра внутренних дел, который до него занимала отправленная в отставку Суэлла Браверман.

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#эксперт
#правительство
#мид
#политика
#великобритания
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Шор: «Вмешиваться в выборы — фирменный почерк брюссельских чиновников»
13 ноября 2023, 15:50

Фото: istockphoto.com/Iuri Gagarin

Лидер запрещённой в Молдавии оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил о постоянной вмешательстве в молдавские выборы со стороны Брюсселя.
«Вмешиваться в выборы и требовать от избирателей поддержки так называемых проевропейских партий — фирменный почерк брюссельских чиновников в Молдове. К первому туру местных выборов в Кишинёв зачастили европейские политики. Все они публично выступали в поддержку Санду. Даже Урсула фон дер Ляйен приехала, неофициально поддержав партию Санду на выборах. Все их выступления сводились к тому, что ЕС — это деньги, голосуйте за проевропейских политиков, поддержите партию Санду и вы увидите эти деньги в ваших сёлах», — пояснил в беседе с RT Шор.

Кроме этого, он отметил превращении Молдавии в своеобразную колонию ЕС.

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#выборы
#цик
#ес
#политика
#евросоюз
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На Украине готовят процессуальные действия против генералов ВСУ
Депутат Рады Гончаренко: процессуальные действия готовят против генералов ВСУ
13 ноября 2023, 15:33

Фото: iStock/Irina Piskova

На Украине готовят процессуальные действия против ряда генералов ВСУ Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Евросолидарность» Алексей Гончаренко.
«На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая (улица, на которой расположен офис Зеленского. —ред.) делает свой ход», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
 
Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что между президентом Владимиром Зеленским и военными разгорелся конфликт. Он также отметил, что нынешняя политика киевского режима носит крайне репрессивный характер. Это касается, в том числе, и тотального запрета русского языка, и гонений на каноническую Украинскую православную церковь.

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*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#конфликт
#политика
#улица
#офис
#алексей арестович
#украина
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Дальнобойщики на границе Украины и Польши провели в очереди 10 дней
13 ноября 2023, 14:59

Фото: istockphoto/Jun

Украинские дальнобойщики по 10 дней ожидают выезда из Польши.
РИА Новости сообщает, что время ожидания в очереди равняется 226 часам, по данным Люблинской таможни. 

Выезда из страны через КПП в Дорохуске ждут примерно 1300 грузовиков. По словам представителя Государственной таможенной службы в Люблине Михала Деруся, за ночную смену из Польши уехали всего 67 грузовиков, а въехали 5. 

При этом при стандартных условиях время ожидания на границе обычно составляет 59 часов.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе польские дальнобойщики начали блокировать пункты пропуска автомобилей на границе с Украиной. Они протестовали против решения правительства отменить ранее действовавшую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Также они требовали разделить очередь пустых и груженых автомобилей.

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#украина
#польша
#политика
#автомобилисты
#водители
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В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи пива в «наливайках»
В ГД внесли проект о праве регионов на запрет продажи пива в «наливайках»
13 ноября 2023, 14:52

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли законопроект, предоставляющий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках».
По словам одного из авторов проекта, первого зампреда комитета по экономической политике Надежды Школкиной, законопроект разработан на основе обращений граждан, которые жаловались на работу «наливаек» – это магазины, продающие алкогольные напитки, а вечером превращающиеся в питейные заведения. Как правило, такие заведения размещаются на первых этажах жилых домов и создают дискомфорт для их жителей.

Школкина отметила, что законопроект было бы лучше принять в первом чтении уже в этом году, однако все зависит от правительства. Но она добавила, что не исключает первого чтения в декабре.

Таким образом, законопроект даёт право местным властям устанавливать собственные ограничения в отношении мест розничной продажи алкогольных напитков, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Также изменения коснутся изготовления слабоалкогольных напитков. Чтобы избежать повторения инцидента с массовым отравлением суррогатным алкоголем «Мистр Сидр», запрещается производство пивных напитков из закупленного пива, а также нанесение на этикетку информации, способной ввести в заблуждение потребителей. 

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#госдума
#законопроект
#магазины
#ограничения
#алкоголь
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МЧС: КПП «Рафах» из сектора Газа пересекли 98 граждан РФ
13 ноября 2023, 14:42

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом пересекли 98 граждан Российской Федерации, об этом сообщили в МЧС РФ.
Ранее советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов сообщал, что сегодня территорию сектора Газа должны покинуть по меньшей мере 70 человек.

При этом, ещё 70 россиян, которые были эвакуированы из анклава 12 ноября, уже сегодня были отправлены на Родину бортом Каир-Москва. Перед отправкой их состояние оценили специалисты Минздрава.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#мчс
#специалисты
#рф
#сектор газа
#египет
#россияне
#эвакуация
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Президент Киргизии Жапаров рассказал о роли русского языка в стране
Жапаров: русский язык играет важную роль в Киргизии
13 ноября 2023, 14:34

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Изучение русского языка позволяет не только освоить новый способ общения, но и получить ключ к душе народа, его духовным и нравственным ценностям. Об этом в ходе форума «Единый народ – сильная страна» заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.
Он отметил, что русский язык сохранит в республике важную роль в статусе официального языка. 

По словам Жапарова, сохранение многоязычия в Киргизии – это «веление времени». Президент страны добавил, что граждане, изучающие русский язык, обогащают свой кругозор и получают возможность познать неповторимое мировоззрение. 

Глава государства добавил, что в республике развиваются программы многоязычного образования. Таково требование времени, поскольку сейчас каждый гражданин Киргизии обязан знать свой родной язык, русский язык и ещё один иностранный язык по выбору.

При этом Жапаров отметил, что планируется улучшение условий для изучения языков тех этнических групп, которые проживают на территории республики. 

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#русский язык
#киргизия
#президент
#политика
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Белорусов с оружием призвали готовиться к защите страны
Экс-глава МВД Шуневич: белорусы с оружием должны будут пойти на защиту страны
13 ноября 2023, 14:19

Фото: iStock/Derek Brumby

Белорусы, у которых есть оружие, должны быть готовы пойти на защиту страны, если будет такая необходимость. Об этом после доклада президенту заявил председатель белорусского общества охотников и рыболовов, бывший министр внутренних дел страны Игорь Шуневич.
Он отметил, что все владеющие оружием белорусы должны осознавать, что им необходимо будет защитить свою страну в случае возникновения угрозы. Шуневич добавил, что для боевых действий в первое время подойдёт любое имеющееся оружие, а остальное – «дошлифуем», сказал политик.

Ранее сообщалось, что украинские военные на границе с Белоруссией и Россией разместили полмиллиона мин. 

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#белоруссия
#оружие
#оборона
#защита
#военные
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Песков назвал размещение польских танков у границ Белоруссии шагом к нагнетанию
13 ноября 2023, 14:04

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Польша, размещая танковый батальон у границы с Белоруссией, делает шаг в сторону нагнетания напряженности.
«Безусловно это еще один шаг в сторону нагнетания напряженности. Ни что иное. В данном случае наши белорусские друзья знают, что делать и в целом они делают все что нужно в этой ситуации для обеспечения безопасности», — сказал Песков.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что батальон, вооруженный танками К2 производства Южной Кореи, развернут в селе Чартаево в Семятичском районе. Он входит в состав 1-й пехотной дивизии.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что территориальный вопрос остаётся для Польши самым болезненным, такая «геополитическая корысть» и русофобские настроения польского общества при поддержке Североатлантического альянса могут подтолкнуть ее к вводу войск на территорию Украины.
 

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#дмитрий медведев
#минобороны
#песков
#польша
#белоруссия
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США свернули часть военных биологических исследований из-за заявлений России
13 ноября 2023, 14:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Соединенные Штаты Америки свернули часть своих военных биологических исследований после заявлений министерства обороны РФ, об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала «Россия 24».
«Чаще всего они отмалчиваются. Иногда им дают указание не реагировать вообще. Часть работ они свернули, и мы считаем, что это наше достижение», - прокомментировал ситуацию Кириллов. 

По его словам, российскому оборонному ведомству удалось достучаться до многих стран и объяснить им, чем на самом деле специалисты Пентагона занимаются на территории их государств.

Кириллов также отметил, что на территории Украины находилось 46 биологических лабораторий, принадлежавших Штатов, в следствии чего биологическая обстановка там сейчас крайне неблагоприятная.

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