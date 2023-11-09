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Аналитик Ерёмина назвала слова Стефанишиной о «русском меньшинстве» деградацией

09 ноября 2023, 15:18
Фото: istockphoto.com/JARAMA

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина отметила, что слова вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной об отсутствии в стране «русского национального меньшинства» и лишь «наличии русскоговорящих украинцах» свидетельствуют о деградации украинского государства.

«Русскоязычных большинство на Украине, целые регионы были представителями абсолютного большинства с небольшими вкраплениями украиноязычных. Со временем борьба за украинский язык приведёт к нарушению прав других сообществ. Было множество конфликтов и с венгерским меньшинством, с поляками, с еврейским населением», — прокомментировала в беседе с RT Ерёмина.

Она добавила, что если в государстве отрицаются какие-либо права, в том числе и касающиеся языка, как это происходит на Украине, то этого государства фактически и нет.

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#права
#язык
#регионы
#украина
#россия
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Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина объединят
09 ноября 2023, 15:26

Фото: сайт Кремля

Мероприятие состоится в 2023 году, дата уже определена.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Прямая линия и большая пресс-конференция будут объединены в одно мероприятие.

«Определились. Своевременно сообщим», - сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос о дате проведения прямой линии.
«Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году», - добавил Дмитрий Песков. 
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента РФ Владимира Путина в резиденции «Акорда», где сегодня состоятся российско-казахстанские переговоры. Владимир Путин по приглашению главы республики прибыл в Казахстан с официальным визитом. По итогам переговоров будут подписаны совместные документы.

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#владимир путин
#новости
#политика
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Политолог Бредихин: «Русские имеют право на государственный язык на Украине»
09 ноября 2023, 15:25

Фото: istockphoto.com/macky_ch

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин заявил о законном праве русских на государственный язык на Украине.
Комментируя слова вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной об отсутствии в стране «русского национального меньшинства», специалист отметил, что русские не являются нацменьшинством в украинском государстве.

«Русские — коренной народ, русские — не меньшинство, русские имеют право на государственный язык на Украине, именно русский язык. <…> И венгры, и румыны, и поляки не раз высказывались по поводу принимаемых законов на Украине в языковой политике. Поэтому прямо в отношении них говорить не будут, но по факту ограничивать их языковые права будут стремиться», — отметил в беседе с RT Бредихин.

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#права
#русский язык
#украина
#россия
#государство
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Ушаков: Россия готова к переговорам с Украиной, но с их стороны контакта нет
09 ноября 2023, 15:13

Фото: kremlin.ru

Россия готова к переговорам с Украиной, но с украинской стороны инициативы нет, об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков в интервью для Telegram-канала SHOT.
«Россия готова к переговорам с Украиной, но от украинской стороны в последние месяцы не было даже намёков на новые контакты с РФ», - прокомментировал ситуацию Ушаков. 

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда была готова к мирным переговорам по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. 

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский продолжает отказываться от любых предложений по переговорам с Россией.

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#россия
#владимир путин
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#владимир зеленский
#рф
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«Политическое безумие»: в Австрии призвали заблокировать вступление Украины в ЕС
Австрийская партия свободы призвала запретить Украине вступать в ЕС
09 ноября 2023, 14:58

Фото: iStock/makaule

Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) призвала австрийское правительство заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Об этом сообщил лидер АПС Герберт Кикль, слова которого приводятся в релизе партии.
Он назвал политическим безумием желание принять в состав Евросоюза Украину, которая находится в состоянии конфликта с другим государством. 

По словам Кикля, Брюссель уже втянул Евросоюз и Австрию в экономическую войну, которая негативно сказывается на экономике стран. Если же будет окончательно одобрено вступление Украины в Евросоюз – это будет означать ещё и втягивание других государств в вооружённый конфликт.

В связи с этим, АПС призвала правительство Австрии наложить вето на планы по вступлению Украины в ЕС. Отмечается, что это позволит сохранить независимость государства и обезопасить его жителей. 

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#украина
#евросоюз
#австрия
#запрет
#конфликт
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Политолог Трухачёв объяснил отказ Словакии отправлять Украине партию боеприпасов
09 ноября 2023, 14:50

Фото: istockphoto.com/Viacheslav Chernobrovin

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв заявил, что отказ властей Словакии отправлять Украине новую партию боеприпасов может быть вызван тем, что стране просто нечего отправлять.
«Словакии уже нечего передать Украине, и эти суммы, которые предыдущее правительство думало направить на это, уже просто изымались из других статей бюджета. Поэтому расклад это меняет мало, разве что Словакия перестанет надрываться и изымать деньги из других статей собственного бюджета», — прокомментировал в беседе с RT Трухачёв.

Он также добавил, что несмотря на некоторые разногласия стран ЕС по поводу поставок вооружений Украине, западные государства продолжат давать украинским властям оружие.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что западные страны разочаровались в некотором смысле в поведении президента Украины Владимира Зеленского из-за его потребительского отношения.

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#деньги
#оружие
#страны
#словакия
#украина
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Европарламент призвал ЕС не конфисковывать автомобили россиян
09 ноября 2023, 14:41

Фото: iStock/Callan Quinn

Депутаты Европейского парламента призвали Еврокомиссию пересмотреть запрет на ввоз личного автотранспорта россиянами в Евросоюз. Такие данные следуют из резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы.
«Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования», - говорится в документе.

При этом уточняется, что подобное исполнение санкций пагубно влияет на их первоначальную цель и дискредитирует санкционный инструмент.

Ранее в Еврокомиссии заявили о новых правилах для граждан РФ на въезд в Европу. Теперь въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях. Аргументы о том, что автомобиль ввозится не для продажи, а будет использован только в личных целях, во внимание не принимаются.

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#автомобили
#автомобиль
#машины
#импорт
#ес
#рф
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Политолог Оленченко заявил о разочаровании западных политиков в Зеленском
09 ноября 2023, 14:33

Фото: Сайт Кремля

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что западные страны разочаровались в некотором смысле в поведении президента Украины Владимира Зеленского из-за его потребительского отношения.
Так он прокомментировал отказ Словакии отправлять Украине новую партию боеприпасов

«Неблаговидную роль играет ЕК, которая постоянно требует, чтобы страны ЕС участвовали фактически в военных действиях. Поэтому американская пресса это констатирует, и, наверное, надо ещё это рассматривать как основания для того, чтобы и американцам корректировать свою позицию по помощи Зеленскому», — добавил в беседе с RT Оленченко.

Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что победить Россию на поле боя невозможно.

«И в Киеве, и в Вашингтоне — всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно», — приводят argumenti.ru соответствующую запись Telegram-канала журналиста Павла Зарубина.

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#страны
#ек
#украина
#политика
#европа
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В Европе заявили, что нынешнее правительство Израиля не пойдёт на перемирие в Газе
Премьер Люксембурга Беттель: из-за позиции Израиля перемирия в Газе не будет
09 ноября 2023, 14:29

Фото: iStock/Racide

Израильское правительство не согласиться пойти на перемирие, поэтому стоит сосредоточиться на оказании гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в ходе конференции в Париже по ситуации в анклаве.
Он отметил, что выступает за мир, однако с нынешним израильским правительством его вряд ли получится достичь. Именно поэтому страны Европы должны сменить направленность на отправку гуманитарных грузов в сектор Газа, а также на реализацию гуманитарных пауз. 

По словам Беттеля, в настоящее время из-за конфликта больше всего страдает мирное население. При этом, 70% жертв – это женщины и дети. 

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#израиль
#палестина
#сектор газа
#мир
#европа
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Путин сообщил о желании России сотрудничать с Казахстаном в космической сфере
Путин: Россия хочет расширить сотрудничество с Казахстаном в сфере космоса
09 ноября 2023, 14:16

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым отметил желание России расширить сотрудничество в космической сфере.
Путин отметил, что в настоящее время страны уже сотрудничают в сфере космоса. Так, происходит совместное использование космодрома Байконур, а также проводятся космические исследования.

Однако российская сторона хотела бы расширить сотрудничество, включив в него совместное производство космических аппаратов. 

По словам Путина, этот вопрос будет рассмотрен правительствами обеих стран. 

Напомним, что в четверг, 9 ноября, российский президент прибыл с рабочим визитом в Астану, где его встретил глава Казахстана Токаев. В ходе переговоров лидеры государств обсудили вопросы сотрудничества между странами, а также рассмотрели региональную и международную повестку. 

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#россия
#казахстан
#космос
#сотрудничество
#владимир путин
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