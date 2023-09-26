Аналитик Ерёмина: «Отношение к нацизму в западном мире — в целом лояльное»

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Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила, что обвинения канадского премьера Джастина Трюдо о том, что освещение приглашения экс-бойца дивизии СС «Галичина» в канадский парламент было «российской пропагандой», демонстрируют лояльное отношение Запада к нацизму.
«Любые проявления, связанные с какими-то проблемами, объявляются российской пропагандой. США и Канада не принимали антинацистские резолюции, которые инициировались Россией. Обвинения в адрес России выглядят смехотворно, это показывает отношение к нацизму в западном мире — в целом достаточно лояльное. Это тревожно», — прокомментировала в беседе с RT Ерёмина.
До этого в МИД РФ заявили, что враждебные действия Канады в отношении нашей страны не останутся без ответа.
«Враждебные России действия Канады, включая расширение санкционных списков, не останутся без ответа со стороны Москвы, заявили в МИД РФ», — приводят argumenti.ru сообщение ТАСС.
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