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Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина объяснила, что сообщения СМИ о том, что некоторые политики стран ЕС обвинили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий, появляются из-за того, что она выполняет чисто чиновничьи обязанности, не заботясь о населении и не являясь лидером.
«Именно при ней ЕС стал прицепной лошадью к повозке НАТО. По этой причине все эти публикации и появляются. Но будь кто-то другой на месте Урсулы фон дер Ляйен, думаю, он так же выполнял бы все решения так называемого вашингтонского обкома. <...> Это такая чисто чиновничья должность. Она не является в этом смысле политической фигурой, не является лидером», — прокомментировала в беседе с RT Ерёмина.
Ранее политики Европейского союза обвинили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении своих полномочий. Последний незапланированный визит фон дер Ляйен в Израиль вызвал недовольную реакцию со стороны европейских парламентариев, так как глава Еврокомиссии во время своей поездки не передала их призывы к Тель-Авиву соблюдать международное право в секторе Газа.
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