Аналитик Грессель: Путин сделал верную ставку на усталость Запада от Украины

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Прогноз Владимира Путина о том, что усталость Запада от все увеличивающихся расходов на Украину будет расти, начинает оправдываться. Такой вывод сделал военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.
По словам аналитика, позиция России основывается на личном опыте президента Путина, который отлично помнит вывод американских войск из Афганистана. Российский лидер сделал верный вывод о том, что если затраты на Украину станут неоправданно высокими, Запад просто отвернется от нее. Таким образом, стратегия Путина полностью оправдывает себя, делает вывод эксперт. Учитывая раскол в Европе и США, нет смысла соглашаться на какие-то уступки Украине.
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Александр Бойцов