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Аналитик Грессель: Путин сделал верную ставку на усталость Запада от Украины

28 октября 2023, 11:31
Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Прогноз Владимира Путина о том, что усталость Запада от все увеличивающихся расходов на Украину будет расти, начинает оправдываться. Такой вывод сделал военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

В интервью телеканалу ZDF эксперт пояснил, что Москва прекрасно понимает зависимость Украины от поддержки союзников. Если нет возможности быстро нанести поражение Киеву на поле боя, то можно растянуть конфликт на несколько лет, и тогда цена военных действий так возрастет, что Запад в какой-то момент скажет: стоп, с нас хватит, считает Грессель.

По словам аналитика, позиция России основывается на личном опыте президента Путина, который отлично помнит вывод американских войск из Афганистана. Российский лидер сделал верный вывод о том, что если затраты на Украину станут неоправданно высокими, Запад просто отвернется от нее. Таким образом, стратегия Путина полностью оправдывает себя, делает вывод эксперт. Учитывая раскол в Европе и США, нет смысла соглашаться на какие-то уступки Украине.

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Лавров: Запад вырастил на Украине монстра, которого сам теперь боится
28 октября 2023, 12:11

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Зеленский и его сподвижники мало прислушиваются к Западу и предъявляют союзникам все больше претензий. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Руководитель российского внешнеполитического ведомства в интервью белорусскому агентству БелТА отметил, что на Западе уже сами начинают опасаться того монстра, которого они вырастили на Украине. Претензии киевских властей звучат все более настойчиво и бесцеремонно: мало денег, мало оружия, сказал Лавров.

Иностранные СМИ все чаще начинают отмечать, что Запад начинает уставать от растущих запросов Украины, а поддержка ее лидера Зеленского неуклонно падает. Его слова порой вызывают раздражение у союзников, которых он критикует за недостаточную активность. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на форуме по безопасности в Варшаве недавно заявил, что вооружения для Украины подходят к концу.

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#лавров
#украина
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Лавров заявил о высоком риске начала большой войны из-за конфликтов в Евразии
Лавров: нынешние конфликты в Евразии могут вылиться в большую войну
28 октября 2023, 11:37

Фото: сайт Кремля

Каждый, из ныне разгорающихся в Евразии конфликтов, может перерасти в большую войну. Об этом в беседе с белорусским агентством БелТА заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что каждый конфликт создаёт угрозу. Но наиболее опасно, по мнению Лаврова, столкновение на Ближнем Востоке. Помимо Израиля и Палестины, горячими точками являются Сирия, Ливия, Йемен. Если силы этих стран объединятся в общий конфликт,  то война может перейти на африканский континент. 

Глава российского МИД подчеркнул, что Россия неоднократно выступала против любых террористических актов, число которых на Ближнем Востоке растёт. При этом, Россия также не приемлет ответ на террористические атаки, если происходит нарушение норм международного права. Особенно если оно выражается в разрушении территорий, на которых проживает мирное население. 

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#сергей лавров
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#война
#мир
#конфликт
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Армия Израиля заявила об успехе ночных рейдов в Газе и отсутствии потерь
Армия Израиля: ночные рейды в Газе прошли без потерь
28 октября 2023, 11:25

Фото: iStock/e-crow

Ночные рейды Израиля в секторе Газа прошли успешно и без потерь. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
Отмечается, что вечером 27 октября израильские военные вошли в северную часть сектора Газа. В наступлении принимали участие пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские войска. В ходе сильнейших с момента начала эскалации обстрелов потерь среди боевиков ЦАХАЛ обнаружено не было. 

Однако ранее член руководства палестинского движения ХАМАС Али Барака заявил, что ночное наземное наступление Израиля на сектор Газа провалилось. По его словам, израильская армия понесла огромные потери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». 

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#сектор газа
#военные
#армия
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Лавров предрёк глобальную катастрофу в случае уничтожения сектора Газа
Лавров: уничтожение Газы создаст катастрофу на десятилетия или даже столетия
28 октября 2023, 11:06

Фото: сайт Кремля

Уничтожение сектора Газа и изгнание из него жителей создаст катастрофу, которая может затянуться на долгие годы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью белорусскому агентству БелТА.
Он отметил, что в речи политических деятелей Израиля и других стран иногда промелькивают призывы к изгнанию двух миллионов жителей Газы. По словам Лаврова, если это произойдёт, начнётся катастрофа «на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия».

Глава российского МИД призвал остановиться и начать реализацию гуманитарных программ по спасению населения, которое осталось без воды, пропитания и электричества. 

Также Лавров подчеркнул, что Россия продолжает проводить переговоры с представителями израильского правительства. Страна настаивает на поиске мирных решений для урегулирования конфликта. 

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#сергей лавров
#мид рф
#сектор газа
#израиль
#население
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Наземное наступление Израиля на сектор Газа провалилось
ХАМАС сообщило о провале израильского наступления на сектор Газа
28 октября 2023, 10:51

Фото: iStock/e-crow

Попытка Израиля произвести наземное наступление на сектор Газа провалилась. Об этом в интервью телеканалу Al Mayadeen заявил член руководства палестинского движения ХАМАС Али Барака.
Он отметил, что Израиль пытался произвести вторжение сразу на трёх направлениях. Однако ни одна из попыток не увенчалась успехом.

По словам Барака, израильская армия понесла большие потери. Эвакуация раненных и погибших на фронте израильтян производилась с помощью вертолетов.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении масштабов наземной операции в секторе Газа. После этого на территории анклава произошла серия взрывов. Отмечалось, что они были самыми сильными с момента начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. 

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#израиль
#сектор газа
#хамас
#эвакуация
#операции
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AP: США и КНР готовят встречу Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
28 октября 2023, 10:38

Фото: istockphoto/ffikretow

Представители администрации США и глава МИД Китая Ван И подтвердили обоюдную готовность проработать детали встречи американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Она может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре в Сан-Франциско.
Как сообщил журналистам агентства The Associated Press чиновник администрации Белого дома, стороны подтвердили готовность к совместной работе по организации встречи лидеров двух стран. По его словам, встреча Байдена и Ван И продолжалась около часа. Также высокопоставленный китайский дипломат долгое время общался с советником американского президента Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Во время контактов обсуждались многие региональные и международные вопросы, в том числе ситуация вокруг украинского конфликта. По словам чиновника, госсекретарь выразил обеспокоенность в связи с действиями КНР в тихоокеанском регионе. Что касается предстоящей встречи Байдена и Си Цзиньпина, то окончательный ответ должны озвучить в Пекине.

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#дипломат
#сша
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#саммит
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Сийярто: Венгрия заблокирует 12-й пакет санкций, если он затронет энергетику
28 октября 2023, 10:01

Фото: istockphoto/Leestat

Венгрия не согласится на принятие 12-го пакета антироссийских санкций, если в него будут входить ограничения, касающиеся вопросов энергетики. Об этом заявил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто.
В беседе с РИА Новости руководитель МИД Венгрии подчеркнул, что страна точно не согласится на принятие очередного пакета санкций, если в нем будет что-то, затрагивающее венгерские национальные интересы. К этой сфере Сийярто отнес вопросы энергетики, нефти, газа, атомной энергии, а также любых других аспектов, которые могут причинить вред государственной экономике.

Глава венгерского МИД также заметил, что его страна вообще не считает, что санкционную политику Евросоюза в отношении России следует продолжать. Если санкции не работают и приносят больший вред тем, кто их вводит, чем тем, против кого они направлены, то какой в них может быть смысл, задается вопросом Сийярто. Он также подчеркнул, что его страна блокировала введение санкций против тех людей, которые своими действиями принесли пользу Венгрии, назвав в их числе вице-премьера Дениса Мантурова и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

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#венгрия
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Функционер НАТО Кокс заявила о неготовности Украины присоединиться к альянсу
28 октября 2023, 09:40

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Глава директората ядерной политики Джессика Кокс отметила усилия по формированию механизмов, способных посодействовать вступлению Украины в НАТО. Однако она считает, что время для этого еще не настало.
Функционер Североатлантического альянса отметила полезность действий Совета Украина-НАТО, созданного на саммите организации в Вильнюсе. Однако она подчеркнула, что, несмотря на сближение, НАТО и Киев все еще не находятся в той точке, когда Украина смогла бы присоединиться к альянсу.

Бывший чиновник американских администраций во главе с Биллом Клинтоном и Бараком Обамой, занимавшийся в том числе вопросами взаимодействия с НАТО, Роберт Белл также выразил уверенность, что в 2024 году на саммите в Вашингтоне также не будет принято решение о вступлении Украины в ряды членов блока. Он полагает, что там будут приняты те же формулировки, что и в Вильнюсе: о сближении, но без решительных шагов.

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#украина
#нато
#киев
#саммит
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Израиль сообщил о 150 ночных ударах по подземным целям в секторе Газа
28 октября 2023, 09:25

Фото: istockphoto/Naeblys

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказали, что за истекшую ночь были нанесены 150 ударов по северным районам сектора Газа. Целями являлись подземные укрытия боевиков на территории анклава.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале ЦАХАЛ. Уточняется, что удары наносились силами истребительной авиации. В ходе атаки были поражены туннели где укрываются террористы, и дополнительные подземные коммуникации. Во время атаки были уничтожены несколько сторонников радикального палестинского движения ХАМАС, говорится в публикации.

Ранее представители ЦАХАЛ также заявляли, что израильтяне сумели ликвидировать руководителя воздушных сил ХАМАС Асема Абу Ракабу, который отвечал за противовоздушную оборону и атаки беспилотников.

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#террористы
#сектор газа
#израиль
#хамас
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