Аналитик Костикин: У РФ и США есть инструмент для прекращения жизни на Земле

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Аналитик, эксперт бюро военно-политического анализа «Ассиметричный ответ» Николай Костикин объяснил, что ядерное оружие является инструментом сдерживания для многих стран.
«Это инструмент сдерживания, страшный меч Судного дня, который есть не только у Российской Федерации, но и у ряда государств. Просто у России и США он достаточный для прекращения разумной жизни на Земле либо для отбрасывания её на уровень каменного века, то есть крайне мала вероятность, что цивилизация восстановится после этого», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Костикин.
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