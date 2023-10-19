Аналитик Кулагин заявил о нарушении закона Болгарией из-за газа из РФ

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Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин назвал фактическим нарушением закона введение Болгарией акциза на транзит газа из России.
«Говорили, что строится европейский рынок, озвучивались его правила, и тут одна из стран вдруг принимает решение, которое не только нарушает нормы ВТО, но и все правила европейского энергорынка. Болгария необоснованно блокирует поставки по определённым направлениям. Тут даже попытка нанести удар не по «Газпрому», а по импортёрам. ЕК должны сказать: либо они согласны и обосновать это или принять меры, чтобы ситуацию привести в нормальное правовое русло», — пояснил в беседе с RT Кулагин.
Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал странным решением Болгарии по введению акцизов на транзит российского газа.
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