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Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович объяснил слова американского лидера Джо Байдена о необходимости перейти к неоколониальной модели миропорядка стремлением США и их союзников к завоеванию новых колоний.
По мнению эксперта, Россия в данном случае предлагает иную модель многополярного мира, где страны смогут взаимодействовать на равных.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп объявил, что Россия выкрала чертежи американской «супер-пупер ракеты», а потом изготовила по ним свою. Это заявление прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил бывшему американскому лидеру, что даже западные СМИ отдают должное российскому военно-промышленному комплексу, во многом признавая его превосходство.
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«Это логичный ответ на вызовы, с которыми столкнулись наши страны. Россия сражается за свою независимость, за то, чтобы не стать колонией, как это произошло уже с Украиной. А США вместе со своими ближайшими сателлитами сражаются за новые колонии. И пока они проигрывают», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Мендкович.
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Мелисса Тимофеева