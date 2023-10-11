Аналитик Митрахович заявил, что серьёзных проблем из-за Balticconnector не будет

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Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказал мнение о том, что в случае факта «намеренной атаки» на газопровод Balticconnector серьёзных проблем в регионе не возникнет.
«Газопровод не очень большой, связывает Финляндию и Прибалтику может качать газ в двух направлениях. Последнее время газ шёл из Финляндии в Прибалтику. Первая закупает российский сжиженный природный этот газ вполне по этому газопроводу мог быть технически из России, в виде СПГ, поставленного в Финляндию», — пояснил в беседе с RT Митрахович.
При этом он добавил, что из-за инцидента с Balticconnector может привести к росту стоимости газа в этом регионе.
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Мелисса Тимофеева