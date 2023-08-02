Аналитик Неменский: Системного ухудшения отношений Украины и Польши ожидать не стоит

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Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский отметил, что хотя в настоящее время и зреет некоторое охлаждение отношений между Украиной и Польшей из-за дипломатического скандала, ожидать системного ухудшение взаимоотношений двух стран не стоит.
«В Польше требуют от Украины уступок в области исторической политики и признания польского лидерства, на что в Киеве не идут. Варшаву раздражает то, что Киев больше ориентирован на взаимодействие с Берлином, Парижем, Лондоном, а не с ней. Противоречия сейчас проявились, но я не думаю, что это приведёт к системному ухудшению, так как никаких разворотов в политическом курсе ни со стороны Киева, ни со стороны Варшавы ожидать невозможно», — пояснил в беседе с RT Неменский.
Он также отметил, что с 2014 по 2022 гг. между странами случались сильные разлады, в частности, из-за Евромайдана, когда на Украине стали возводить в культ Бандеру. По словам эксперта, в Польше готовы поддерживать Киев в стремлении к евроинтеграции, однако Варшава очень категорична в отношении к украинскому национализму. Однако, с началом СВО в Варшаве решили отложить все эти противоречия и поддержать Киев.
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