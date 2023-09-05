Аналитик Оленченко раскрыл основные опасения ЕС в отношении Словакии

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко пояснил, что Европа испытывает некоторые опасения в отношении Словакии по поводу того, что в стране появятся политические силы, которые вступят в союз с Россией.
Он пояснил, что исторически и Словакия, и её народ всегда были близки России и выступали за добрососедские отношения с нашей страной. Подобные взгляды высказывал и бывший премьер-министр Роберт Фицо, выступающий за нормализацию отношений с РФ.
До этого журналист Бенедикт Нефф в статье для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung заявил, что на Западе в политических кругах не принято больше призывать к миру на Украине. Однако, как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, автор статьи отмечает, что уже сейчас необходимо рассматривать вариант проведения мирных переговоров.
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«Это вызывает беспокойство у нынешнего руководства ЕС тем более, что Словакия граничит с Венгрией, и они опасаются, как бы не появился новый Орбан, который будет подходить к вопросам и к отношениям с Россией прагматически», — прокомментировал в беседе с RT Оленченко.
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Мелисса Тимофеева