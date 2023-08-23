Аналитик Санакоев озвучил, чем форум БРИКС может быть полезен для России

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Президент Российско-китайского аналитического центра, член Российского Совета по международным делам Сергей Санакоев заявил, что участие России в саммите БРИКС может оказаться полезно для России тем, что в ходе его можно добиться важных решений, таких, как, например, снижение значения доллара в мировой экономике.
«Форумы БРИКС регулярные, и поэтому всегда добиваются определенных решений. В этот раз, конечно же, снижение рисков финансового кризиса за счёт перехода в национальные валюты, ухода от доллара США как монополии финансовой мировой системы. И в этом смысле, конечно же, БРИКС набирает обороны», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Санакоев.
Кроме этого, по его мнению, благодаря саммиту БРИКС Россия может получить дополнительные рынки сбыта своей продукции в виде тех государств-членов, которые не присоединились к западным санкциям.
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Мелисса Тимофеева