Научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка заявила, что президенту США Джо Байдену для победы над Дональдом Трампом в предстоящих выборах предстоит убедить украинского лидера Владимира Зеленского в необходимости заключения мирного соглашения с Москвой. Об этом он написал в своём материале для South China Morning Post.