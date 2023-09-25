Аналитик Васильев объяснил чествование нациста в Канаде корнями из прошлого

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Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что чествование экс-бойца дивизии СС «Галичина» в канадском парламенте имеет исторические корни.
«Канадская позиция в значительной степени идёт из прошлого. После Второй мировой войны в Канаде осела значительная часть пособников нацизма. <...> Канадская позиция формируется в значительной мере той частью украинской диаспоры, которая может напрямую являться носителем идеологии, как этот 98-летний нацист, так и их потомками, которые восприняли эту нацистскую идеологию», — прокомментировал в беседе с RT Васильев.
А публицист, эксперт по Ближнему востоку и Израилю, руководитель проекта «Евреи Москвы» Александр Каргин заявил, что приветствие со стороны президента Украины Владимира Зеленского нациста в парламенте Канады является политической игрой украинского лидера.
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