Аналитик Юшков назвал «домашней заготовочкой» слова Санду о долге «Газпрому»

Организатор расправы над известной журналисткой Анной Политковской досрочно освободился из колонии и отправился на СВО. Редакция «Радио 1» расскажет, за что была убита правозащитница, кто был причастен к преступлению, и почему убийство было совершено в день рождения российского президента.