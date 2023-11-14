Аналитик Юшков назвал «домашней заготовочкой» слова Санду о долге «Газпрому»

Фото: istockphoto.com/butenkow
Эксперт Финансового университета при правительстве России, аналитик Игорь Юшков заявил, что слова президента Молдавии Майи Санду о наличии доказательств того, что долг страны перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн, являются специально спланированными для того, чтобы не отдавать деньги.
«Это явно домашняя заготовочка. Сам аудит именно для этого был затеян. Они наняли какую-то контору, которая выполняла чётко поставленную руководством Молдавии задачу: «Опишите красиво, почему мы не должны возвращать долги «Газпрому». Ссылаясь на этот псевдоаудит, молдавские власти отказываются возвращать деньги «Газпрому», — прокомментировал в беседе с RT Юшков.
Кроме того, Майя Санду допустила вступление Молдавии в Европейский союз «в два шага».
«В худшем случае, если не удастся решить проблему Приднестровья до вступления в ЕС, мы допускаем, что будем осуществлять интеграцию в два шага», — приводят argumenti.ru со ссылкой на Radio Moldova слова Санду.
Читайте также:
Санду заявила, что долг Молдавии перед «Газпромом» составляет $9 млн
В Молдавии заявили об отсутствии тем для обсуждения с Россией
Шор: «Вмешиваться в выборы — фирменный почерк брюссельских чиновников»
Мелисса Тимофеева