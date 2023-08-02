Аналитик Зубец объяснил противодействие Бразилии в расширении БРИКС

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что Бразилия выступает против расширения БРИКС, поскольку опасается уменьшения своего влияния внутри клуба, а также находится в некотором влиянии США, с которыми не хочет вступать и конфликт.
Самим Штатам, по словам специалиста, также невыгодно расширение организации.
Вместе с тем, Индия также выступила против расширения организации. Политолог Алексей Еловик считает, что такая позиция страны также вызвана влиянием США, а в большей степени Великобритании.
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Бразилия выступает против расширения БРИКС
«Расширение БРИКС приводит к увеличению роли Китая, потому что многие страны, которые подали заявки в альянс, хотели бы сотрудничать с Пекином. Нельзя исключить, что противодействие Бразилии происходит под влиянием американской дипломатии. США заинтересованы, чтобы альянс не превращался в новое глобальное образование», — пояснил в беседе с «Абзацем» Зубец.
«Запад будет пытаться вырвать Индию из нового формирующегося центра силы. Вашингтон и Лондон будут предпринимать все усилия, чтобы противопоставить Дели Москве и Пекину. У нас нет общей границы с Индией, а у неё самой с Китаем не только общая граница, но и готовый территориальный конфликт. США и Британия будут всячески его подогревать», — высказал своё мнение в беседе с «Царьградом» Еловик.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева