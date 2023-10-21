Аналитики Биби и Ливена, призывают США обратиться за помощью к России

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США необходимо наладить взаимодействие с РФ в борьбе с терроризмом, и это нужно в первую очередь США.
Об этом пишут аналитики Джордж Биби и Анатоль Ливен в статье для журнала Responsible Statecraft. По их мнению, восстановление хотя бы ограниченного взаимодействия с РФ в вопросе противодействия терроризму может стать путем к дальнейшему примирению, и срочной необходимостью для самого Запада.
Биби и Ливен считают, что обострение палестино-израильского конфликта приведет к росту терроризма в странах Запада. По их мнению, США и их союзники должны вспомнить про ценный опыт и интересы РФ в борьбе с экстремизмом.
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Биби и Ливен считают, что обострение палестино-израильского конфликта приведет к росту терроризма в странах Запада. По их мнению, США и их союзники должны вспомнить про ценный опыт и интересы РФ в борьбе с экстремизмом.
«Кроме того, США необходимо возобновить переговоры с Россией по урегулированию ситуации в Сирии», —считают аналитики.Читайте также:
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Мария Фирсова