Аналитики прокомментировали слова польского министра об ответе на эмбарго Киева

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Аналитики прокомментировали в беседе с RT заявление министра сельского хозяйства и развития села Польши Роберта Телюса о том, что государство готово к возможному украинскому эмбарго на овощи и фрукты, но справится ли с такой проблемой Украина остается неизвестным.
«Украина может ввести эмбарго в одностороннем порядке, но получается, что она не договаривается со своими экономическими партнёрами, с которыми подписала соглашение об ассоциации», — цитирует RT профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталью Ерёмину.
Как считает политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, Польша готовится к выборам и правящая коалиция набирает очки в польском обществе. Он также отметил, что основным спонсором Киева является не Польша, а Вашингтон.
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Екатерина Коршунова