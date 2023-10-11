Стало известно, где сейчас находится Чубайс

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Бывший глава Роснано» и один из авторов приватизации Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после непродолжительной поездки в Объединенные Арабские Эмираты. До этого его сначала видели в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, а позже — в Дубае.
Как сказал Чубайс корреспонденту ТАСС, краткосрочная поездка в Дубай была запланирована давно и теперь уже закончилась.
Ранее некоторые средства массовой информации сообщали, что Чубайс покинул Израиль на фоне военного противостояния с ХАМАС и обострения ситуации в стране. Высказывалось мнение, что и другие релоканты, ранее сбежавшие из России, теперь таким же образом покинут и Землю Обетованную. Однако беглецы типа Макаревича, Слепакова, Галкина пока остаются в Израиле и даже высказываются в поддержку военных, хотя на призывные пункты и не спешат.
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«Я уже вернулся в Израиль», — объявил Чубайс.
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Александр Бойцов