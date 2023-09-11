Андрей Воробьёв победил на выборах губернатора Московской области

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Михаил Киреев
Губернатор Андрей Воробьев победил на выборах в Подмосковье по результатам обработки 100% протоколов. Он получил 83,68 голосов, следует из данных ЦИК.
Андрей Воробьёв поблагодарил жителей Подмосковья, которые приняли участие в голосовании. По его словам, в этом году была достигнута рекордная явка избирателей – более 55%.
Кроме того, губернатор выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину. Он отметил важность федеральных программ, которые реализуются на территории Московской области. Отдельно Воробьёв оценил высокий уровень экологических, образовательных и здравоохранительных программ. Также он подчеркнул, что Москва и Подмосковье нуждаются в технологичных подходах, поэтому должны держаться вместе и помогать друг другу.
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Кроме того, губернатор выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину. Он отметил важность федеральных программ, которые реализуются на территории Московской области. Отдельно Воробьёв оценил высокий уровень экологических, образовательных и здравоохранительных программ. Также он подчеркнул, что Москва и Подмосковье нуждаются в технологичных подходах, поэтому должны держаться вместе и помогать друг другу.
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