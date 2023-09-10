Андрей Воробьёв предварительно одержал победу в выборах губернатора МО

Фото: пресс-служба губернатора Московской области
По предварительным итогам голосования, на выборах губернатора Московской области одержала победу партия «Единая Россия» с кандидатом Андреем Воробьёвым. Об этом заявили во время видеоконференции с региональными отделениями «Единой России».
Кроме того, губернатор выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину. Он отметил важность федеральных программ, которые реализуются на территории Московской области. Отдельно Воробьёв оценил высокий уровень экологических, образовательных и здравоохранительных программ. Также он подчеркнул, что Москва и Подмосковье нуждаются в технологичных подходах, поэтому должны держаться вместе и помогать друг другу.
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