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Андрей Воробьёв предварительно одержал победу в выборах губернатора МО

10 сентября 2023, 21:20
Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

По предварительным итогам голосования, на выборах губернатора Московской области одержала победу партия «Единая Россия» с кандидатом Андреем Воробьёвым. Об этом заявили во время видеоконференции с региональными отделениями «Единой России».

Андрей Воробьёв поблагодарил жителей Подмосковья, которые приняли участие в голосовании. По его словам, в этом году была достигнута рекордная явка избирателей – более 55%.

Кроме того, губернатор выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину. Он отметил важность федеральных программ, которые реализуются на территории Московской области. Отдельно Воробьёв оценил высокий уровень экологических, образовательных и здравоохранительных программ. Также он подчеркнул, что Москва и Подмосковье нуждаются в технологичных подходах, поэтому должны держаться вместе и помогать друг другу.

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#выборы
#голосование
#единая россия
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МИД России потребовал извинений от Франции
МИД РФ: Франция должна извиниться за недопуск журналиста на конференцию Макрона
10 сентября 2023, 21:24

Фото: РИА Новости/Стрингер

МИД России потребовал от Франции извинений за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию Эммануэля Макрона в ходе саммита в Нью-Дели. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Она написала, что произошедший инцидент рассматривается как расизм, агрессивный национализм вместе с дискриминацией по национальному признаку. В связи с чем, министерством иностранных дел России было затребовано извинение в адрес журналиста от Елисейского дворца.

Также Захарова отметила, что Россия не будет игнорировать данную ситуацию, поскольку Запад наглым образом вновь пытается нарушить права граждан России.

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#мид рф
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#конференция
#журналист
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Telex: Орбан планирует оставаться премьером Венгрии еще 10 лет
10 сентября 2023, 21:10

Фото: РИА Новости/Стрингер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан непрерывно находится у власти уже 13 лет. Во время своего выступления перед активистами Венгерского гражданского форума он заявил, что планирует оставаться на этом посту до 2034 года.
Встреча проходила в курортном местечке Кётче неподалеку от озера Балатон, сообщает интернет-издание Telex. После выборов в 2018 году он называл годом ухода со своего  поста 2030 год. Однако позже срок сдвинулся. Орбан пояснил, что пандемия коронавируса и конфликт на Украине отняли у него и его правительства четыре года.

Венгерский премьер-министр признал, что из-за экономических трудностей, вызванных сначала пандемией, затем украинским конфликтом и антироссийскими санкциями, несколько снизили популярность его правительства и возглавляемой им партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз», однако не так сильно, как это произошло с другими европейскими правящими партиями. Он заявил, что хочет сделать свою страну сильной и богатой, пользующейся уважением во всем мире. И надеется, что  десяти лет ему для достижения этой цели будет достаточно.

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Избирком Херсонской области назвал партию, победившую на выборах
Избирком Херсонской области: «Единая Россия» одержала победу
10 сентября 2023, 20:52

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Партия «Единая Россия» одержала победу в выборах в Херсонской области, получив 28 из 36 мест в законодательном собрании. Об этом сообщает региональный избирком.
На момент обработки 72,24% бюллетеней в Херсонской области «Единая Россия» набрала 73,73% голосов.

Помимо этого, уточняется, что в остальных новых регионах России также лидирует «Единая Россия». 

В ЛНР единороссы набрали 74,67% голосов. При этом, подсчёт ещё продолжается.

В Запорожской области партия получила 83,87% после отсмотра 77,05% бюллетеней.

Выборами в Херсонской области избираются депутаты региональной Думы. По завершении выборного процесса будут выбраны главы новых регионов.

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#херсонская область
#единая россия
#выборы
#голосование
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Зампред ОП МО Дмитриева: Существенных нареканий по выборам не зафиксировано
10 сентября 2023, 20:44

Фото: Мособлизбирком

Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области (ОП МО) Татьяна Дмитриева сообщила, что никаких существенных нареканий по проведению выборов, тем более таких, которые могли бы повлиять на результат, общественными наблюдателями зафиксировано не было.
Она также добавила, что только за 10 сентября по линии Общественной палаты РФ было рассмотрено 82 обращения. На горячую линию Общественной палаты поступило более 50 обращений. Все они фиксируются, анализируются и обрабатываются, сообщила Татьяна Дмитриева.

Она рассказала, что сегодня центр общественного наблюдения за выборами посетила делегация из Таиланда. Работники центра принимали представителей различных политических партий, депутатов разных уровней, членов Совета по правам человека пр президенте РФ. По словам Татьяны Дмитриевой, более 700 человек на протяжении всех трех дней следили за трансляцией в режиме реального времени.

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#обращения
#человек
#работники
#рф
#выборы
#голосование
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Блиновской разрешили проголосовать на выборах мэра Москвы
Следователь разрешил Блиновской проголосовать в Москве
10 сентября 2023, 20:35

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Блогер Елена Блиновская, которая находится под домашним арестом, с разрешения следователя проголосовала на выборах мэра Москвы. Об этом РИА Новости сообщила её адвокат Наталия Сальникова.
Она оставила свой голос в одном из избирательных участков в столице.

Ранее, 21 июля, Мосгорсуд продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов в размере около одного миллиарда рублей. Она будет находиться под арестом до 26 октября в своём подмосковном коттедже. Блиновской может грозить до десяти лет лишения свободы по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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#голосование
#выборы
#арест
#мошенничество
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Пользователей соцсетей возмутил призыв Зеленского
Зеленский призвал усилить санкции против России, чем возмутил американцев
10 сентября 2023, 20:05

Фото: iStock/AlexLMX

Призыв президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России возмутил пользователей социальной сети X (бывш. Twitter).
Уточняется, что Зеленский потребовал введения новых ограничений в отношении российского энергетического сектора.

При этом, пользователи соцсети отметили, что антироссийские санкции влекут за собой противоположный ожидаемому результат, а именно, наносят Западу лишь вред.

Ранее Киев выступил против ослабления антироссийских санкций для возобновления черноморской инициативы. Украинские власти заявили, что мировое сообщество не должно предлагать России уступки.

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#россия
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В Московской области завершилось очное и дистанционное электронное голосование
10 сентября 2023, 20:02

Фото: Мособлизбирком

В Подмосковье завершился Единый день голосования. В регионе закрылись все избирательные участки. Закончилось и дистанционное электронное голосование. Начался подсчёт голосов.
С 8 по 12 сентября в регионе проходили 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.  

На выборы губернатора региона избирательная комиссия Московской области зарегистрировала четырёх кандидатов: Андрея Воробьёва от партии  «Единая Россия», Кирилла Жигарева от ЛДПР, Александра Наумова от КПРФ и Анатолия Никитина от политической партии «Справедливая Россия – За правду».

По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В этом году в регионе работали более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Безопасность при проведении выборов обеспечивают около 14 тыс человек, в том числе сотрудники полиции, ГИБДД, ЧОП, Росгвардии и дружинники.  

В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.   935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.  

Также жители региона впервые могли воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ был предоставлен более чем 445 тыс избирателям. 
 
По состоянию на 18 часов на территории Московской области явка на избирательных участках составила 3 067 221 человек. Это 54,70%. Дистанционное электронное голосование использовали 391 888 человек, что составило 88,01% поданных на ДЭГ заявок. 

В Одинцове работает Ситуационный центр штаба общественного наблюдения за ЕДГ-2023.
 
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#выборы
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#едг
#дэг
#московская область
#подмосковье
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Депутат Майданов: практика ДЭГ со временем может стать основной
10 сентября 2023, 19:34

Фото: Мособлизбирком

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов не исключил, что практика дистанционного электронного голосования со временем станет основной.
«Я уверен, что электронное голосование – хороший путь для молодёжи, потому что молодёжь не проникнута советскими традициями, как мы. Всегда удобно зайти, заполнить необходимые графы и поставить галочку напротив своего кандидата. Думаю, что эта практика через какое-то время станет основной, потому что мы живём в ХХI веке, и это просто удобно», – сказал Майданов
С другой стороны, продолжил он, поход на выборы – это всегда праздник. 
 
«Сейчас не самое весёлое время, и не на всех избирательных участках играет музыка. Но когда мы шли с родителями на выборы, это были какие-то продуктовые точки, бутерброды, шашлыки, художественная самодеятельность. Даже ребёнком, идя на участок, я ощущал атмосферу праздника», – поделился Майданов. 
Сам он рассказал, что отдал свой голос на избирательном участке в Гимназии №14 в городе Одинцове.
 
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#выборы
#голосование
#единый день голосования
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#дэг
#подмосковье
#московская область
#депутат
#госдума
#денис майданов
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Булаев рассказал о внесении изменений в закон перед выборами президента
Зампред ЦИК Булаев: перед выборами президента возможны изменения в законе
10 сентября 2023, 19:34

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Перед выборами президента России в законодательство могут быть внесены изменения. Об этом в ходе «Ночи выборов» заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.
Он уточнил, что изменения могут быть внесены в закон о выборах президента. В настоящее время идёт работа над тщательным изучением документа, а также выявляются моменты, требующие актуализации.

Кроме того, Булаев подчеркнул, что избиратели ранее не могли дистанционно проголосовать на выборах президента. ЦИК проведёт необходимые работы, чтобы понять, возможно ли внедрение новых технологий в процесс голосования. 

Также замглавы ЦИК заявил об участии новых территорий России в президентских выборах 2024 года.

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