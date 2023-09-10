Андрей Воробьёв вместе с женой и дочерью проголосовал в Одинцове

Республиканец Боб Маккобб с иронией отметил, что, кто бы ни управлял Джо Байденом, он абсолютно некомпетентен и именно ему следует объявить «импичмент». Американский миллиардер Илон Маск ответил на это, что настоящим президентом страны является тот человек, который контролирует телесуфлер Байдена.