Андрей Воробьёв вместе с женой и дочерью проголосовал в Одинцове

Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства МО
Ныне исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей Воробьёв вместе с супругой Екатериной и дочерью Ульяной принял участие в голосовании на избирательном участке в Одинцове. Об этом «Радио 1» сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Выборы губернатора Подмосковья, а также депутатов в органы местного самоуправления проходят в регионе с 8 по 10 сентября. На пост губернатора зарегистрированы четыре кандидата: Андрей Воробьёв от «Единой России», Александр Наумов от КПРФ, Кирилл Жигарев от ЛДПР и Анатолий Никитин от «Справедливой России». Для голосования доступны 3983 избирательных участка на территории Московской области.
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Анастасия Чинкова