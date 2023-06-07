Андрей Воробьев: 25% ипотек в Подмосковье направлены на индивидуальное жилое строительство

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Сейчас человек, который хочет иметь индивидуальный дом может также оформить ипотеку. В этом году 25% от количества ипотек направлено на ИЖС», — сказал Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного отчета перед жителями.
Такие проекты будут реализованы в городских округах: Истра, Пушкино, Дмитров и Нарофоминск.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве многоквартирных домов.Подробнее об этом читайте в нашем материале.