«Англичанка гадит»: Нарышкин считает Британию опасным геополитическим противником России

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Великобритания в течение долгих лет была и остается геополитическим противником России. Сейчас Лондон стал еще опаснее, потому что англичан активно поддерживают США.
Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу «Национальная оборона». Он, в частности, отметил, что Британия вплоть до начала XX века лидировала в реализации антироссийских устремлений: участвовала в Крымской войне 1853-1856 годов, военных походах на Дальнем Востоке, интервенции во время гражданской войны в 1918-1920 годах.
По словам Нарышкина, Москва может привести множество примеров закулисных интриг и провокаций Лондона. Конечно, сейчас мощь Великобритании пошла на убыль, но ведомая в лице США сильным и беспринципным сюзереном, она все-таки остается очень опасной. В этом и состоит задача разведки: вовремя узнавать о планах врага и противодействовать им, заключил руководитель СВР.
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«Нити многих войн и конфликтов в Европе с вовлечением России против ее интересов зачастую вели в Лондон. Просторечная фраза, приписываемая выдающемуся русскому полководцу Александру Суворову «Англичанка гадит», на слуху и в наши дни», — подчеркнул глава СВР.
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Александр Бойцов