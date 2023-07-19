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Английский аналитик Кларк предрек поражение Запада после провала наступления ВСУ

19 июля 2023, 08:53

Фото: istockphoto/JARAMA

В случае провала контрнаступления ВСУ, Запад и Украина будут вынуждены пойти на территориальные уступки России. Об этом в статье для газеты The Telegraph написал эксперт аналитического центра Civitas Роберт Кларк.

Аналитик отметил, что время работает не на Украину. Контрнаступление и так развивается медленнее, чем ожидал Киев, а с приближением холодов активность боевых действий будет снижаться, что даст России возможность еще больше укрепить оборону, передает ТАСС.

К тому же, начнет ощущаться усталость от войны, иссякнут запасы западной техники, а европейские и американские политики вынуждены будут обратиться к финансированию внутренних программ накануне национальных выборов. В этом случае, спрогнозировал эксперт, Украина и Запад вынуждены будут пойти на территориальные уступки России, что станет для них сокрушительным поражением.

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#уступки
#Россия
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Washington Post: США готовятся ввести санкции в отношении Киргизии из-за экспорта в Россию
19 июля 2023, 08:15

Фото: istockphoto/AlexLMX

США готовятся ввести в отношении Киргизии меры экономического воздействия из-за поставок в Россию санкционных товаров. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета The Washington Post.
Авторы статьи пишут, что Россия в последнее время в связи с санкциями стала все чаще обращаться к постсоветским странам Центральной Азии, с которыми имеет исторические и финансовые связи. После нескольких безуспешных визитов в Бишкек американских и европейских политиков администрация Байдена готовит против Киргизии меры экономического принуждения, чтобы заставить страну прекратить торговлю с Россией технологиями и военными товарами, передает ТАСС.

С какими именно трудностями может столкнуться Киргизия, не уточняется. Однако отмечается, что ранее Соединенные Штаты уже вводили санкции против киргизских компаний, включая их в черный список.

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#киргизия
#сша
#санкции
#экспорт
#Россия
#меры
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Экс-советник Пентагона Макгрегор: РФ, КНР и Индия подняли бунт против США
19 июля 2023, 07:41

Фото: iStock/Pridannikov

Решение России, Китая и Индии создать новую валюту является бунтом против финансовой гегемонии Соединённых Штатов. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор
«Мораль здесь такова: наступает новая эра, и они уже заручились поддержкой более 40 стран, желающих использовать эту новую валюту. Но, разумеется, в центре всего этого, в основе — Индия, Китай и Россия», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

Он отметил, что все это похоже на бунт против финансовой системы США. При этом в Африке, Южной Америке, Азии многие сочувствуют русским, и уверены, что они сопротивляются политике Штатов.

Макгрегор также подчеркнул, что новая валюта будет обеспечена золотом, которое в большом количестве находится в России, Индии и Китае.

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#Россия
#Индия
#Китай
#США
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Посол Нечаев: ФРГ выслала более 70 российских дипломатов, с семьями счет идет на сотни
19 июля 2023, 06:28

Фото: iStock/andriano_cz

Посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил в интервью Lenta.ru, что в 2022 и 2023 годах ФРГ выдворила из страны около 70 российских дипломатов. Вместе с семьями их счет, по словам посла, идет на сотни.
Власти Германии также отозвали согласие на работу в стране у четырех из пяти российских консульств — в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. До конца 2023 года они прекратят свою деятельность, хотя были готовы функционировать даже после высылки сотрудников. Останутся работать только лишь посольство в Берлине и генеральное консульство в Бонне.

Такие действия последовали в ответ на решение Москвы ограничить количество сотрудников дипломатических представительств. Сообщалось, что несколько сотен дипломатов, учителей и сотрудников культурного центра имени Гёте до конца мая должны покинуть Россию. По мнению российской стороны, правительство ФРГ направило в Россию в 2 раза больше служащих, чем РФ — в Германию. И в апреле МИД РФ сократило численность сотрудников немецких учреждений и культурных организаций в ответ на высылку российских дипломатов.

«Мы никогда не были инициаторами "дипломатических войн“, но, разумеется, не могли не реагировать на недружественные действия германской стороны», — отметил Нечаев, назвав высылку своих коллег безосновательной.

По словам посла, такой шаг разрушает российско-германские отношения, а также ущемляет права и интересы сотни тысяч россиян, постоянно проживающих в Германии.

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#Германия
#Россия
#высылка дипломатов
#Сергей Нечаев
#послы
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Медведев заявил о нехватке кадров в оборонно-промышленном комплексе РФ
19 июля 2023, 05:35

Фото: официальный сайт Кремля

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сталкиваются с нехваткой кадров. Об этом он сказал на заседании программной комиссии партии «Единая Россия», председателем которой он является.
«Есть отдельные направления, например, касающиеся привлечения кадров на оборонные предприятия. ...Да, они получили большие заказы и далеко не всегда у них есть необходимые кадры для того, чтобы эти заказы выполнять», — сказал Медведев (цитата по РИА Новости).

Чтобы не срывать сроки поставок военной продукции, он призвал подумать над тем, как расширить материально-техническую базу предприятий и укомплектовать их необходимым числом сотрудников.

Также бывший премьер-министр считает необходимым улучшение кадровой системы на базе средних технических образовательных учреждений.

Напомним, что в марте президент Владимир Путин подписал указ о работе оборонных предприятий во время военного положения. Согласно ему, компании, которые управляют оборонными предприятиями и не выполняют государственный оборонный заказ (ГОЗ) во время военного положения, будут лишены своих полномочий.В этом случае над предприятиями будет установлено внешнее управление. Участники (акционеры) таких компаний и их органы управления будут лишены своих прав до тех пор, пока военное положение не будет отменено.

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#Медведев
#ОПК
#кадры
#военная техника
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Десантис пообещал усилить давление на Россию в случае победы на президентских выборах 2024 года
19 июля 2023, 04:19

Фото: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги

Объявивший о своем выдвижении в президенты США губернатор штата Флорида Рон Десантис пообещал усилить давление на Россию в случае своей победы на президентских выборах-2024. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.
По словам политика, он планирует стать более агрессивным, в частности, в вопросах экспорта и энергетики, поскольку это, по словам губернатора Флориды, являлось «спасательным кругом» для российского президента Владимира Путина при проведении СВО.

Он подчеркнул, что будет стремиться к тому, чтобы в этих сферах европейские страны зависели не от Москвы, а от Вашингтона. Помимо этого, Десантис также планирует добиваться выработки «устойчивого» решения по военному конфликту на Украине, которое не будет поощрять Россию за начало специальной военной операции.

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#Россия
#США
#Рон Десантис
#СВО
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Bloomberg: ЕС призвал Аргентину не присоединяться к БРИКС во время конфликта на Украине
19 июля 2023, 02:55

Фото: iStock/butenkow

Европейский союз призвал Аргентину не вступать в БРИКС до завершения конфликта на Украине, поскольку такой шаг может быть неверно расценен. Об этом 19 июля сообщает агентство Bloomberg.
«ЕС заявил Аргентине, что вступление в БРИКС сейчас, во время войны России на Украине, пошлет неверный сигнал», — отмечает агентство. 

По сведениям Bloomberg, cтрана не присоединится к БРИКС в ближайшее время.

Ранее представитель Аргентины в южноамериканском торговом объединении Меркосур Мариано Кестельбоим заявил, что вступление его страны в БРИКС позволило бы Буэнос-Айресу улучшить свое международное положение; со своей стороны, страны БРИКС могли бы обеспечить Аргентине политическую поддержку и защиту ее интересов.

В свою очередь, шерпа председательствующей сейчас в БРИКС Южно-Африканской республики Анил Суклал считает, что расширение БРИКС может привести к тому, что оно включит в себя более 50 стран. Он также указал на желание многих стран быть независимыми от американской валюты, и заявил, что движение от доллароцентричного мира к миру, где есть больший выбор, уже началось.

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#ЕС
#Аргентина
#БРИКС
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Еврокомиссия отказала Турции в приеме в ЕС в 2024 году
19 июля 2023, 02:28

Фото: iStock/Marc_Bruxelle

Турция не сможет попасть в число членов Евросоюза в 2024 году, пишут 19 июля «Известия». По словам официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, для того чтобы войти в ЕС, «требуются годы, а не часы». Он добавил, что Евросоюз пока не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Анкару не носить розовые очки по вопросу вступления в ЕС. Он отметил, что никто из европейцев не желает видеть Турцию в Европе. А американское издание Politico заявило, что из-за экономических сложностей Евросоюз не сможет принять в свой состав одновременно и Украину, и Турцию.

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#Турция
#Евросоюз
#Еврокомиссия
#Петер Стано
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Politicо: Европа введет против Белоруссии такие же санкции в военной сфере, как и против России
19 июля 2023, 02:10

Фото: iStock/ffikretow

Страны ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии в военной сфере, полностью аналогичные таким же санкциям против России, пишет издание Politico. Подразумеваются ограничения на поставку военной техники, в том числе запчастей для самолетов.
Целью введения санкций должна стать попытка «пресечь незаконную переброску военных компонентов через Белоруссию в Россию».

По сведениям двух дипломатических источников Politico, процесс согласования был отнюдь непростым: его увязали с увязалипродлением соглашения ЕС с 79 странами Африки и Карибского бассейна, против которого выступала Польша. Связав два вопроса, председательствующая сейчас в Евросоюзе Испания в конечном итоге добилась одобрения обеих инициатив, сообщили собеседники издания.

Ранее Комитет по иностранным делам в Европарламенте призвал Европейский союз добиться ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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#Евросоюз
#Белоруссия
#санкции
#военная техника
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МИД РФ обвинил генсека ООН Гутерриша в нарушении правил дипломатической переписки
19 июля 2023, 01:13

Фото: РИА Новости/Максим Дурнев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш нарушил правила дипломатической переписки, опубликовав свое письмо президенту РФ Владимиру Путину по поводу черноморской зерновой сделки. На это обратили внимание в МИД России.
«Антониу Гутерриш, вопреки всем законам дипломатической переписки, фактически "обнародовал" свое личное послание на имя президента Российской Федерации Владимира Путина», — сказано в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В Москве отметили, что генсек ООН поступает так уже не впервые: точно так же он предал гласности свое письмо от 24 апреля, касавшееся подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса».

Кроме того, МИД объявил о том, что теперь у Организации Объединенных Наций есть 90 дней на то, чтобы выполнить свои обязательства, данные в рамках зерновой инициативы и Меморандума Россия – ООН по нормализации российского сельхозэкспорта.

Ранее Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с прекращением 18 июля действия черноморской инициативы. Он также отметил, что сожалеет об отзыве гарантий безопасности судоходства.

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#МИД РФ
#Антониу Гутерриш
#ООН
#дипломатия
#переписка
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