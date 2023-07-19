Английский аналитик Кларк предрек поражение Запада после провала наступления ВСУ

Фото: istockphoto/JARAMA
В случае провала контрнаступления ВСУ, Запад и Украина будут вынуждены пойти на территориальные уступки России. Об этом в статье для газеты The Telegraph написал эксперт аналитического центра Civitas Роберт Кларк.
К тому же, начнет ощущаться усталость от войны, иссякнут запасы западной техники, а европейские и американские политики вынуждены будут обратиться к финансированию внутренних программ накануне национальных выборов. В этом случае, спрогнозировал эксперт, Украина и Запад вынуждены будут пойти на территориальные уступки России, что станет для них сокрушительным поражением.
Читайте также:
Генштаб ВСУ сообщил о комбинированном ударе ВС РФ по Украине
Обозреватель dikGAZETE Алтыпармак заявил, что Украина совершает теракты против России из-за провалов ВСУ
Генерал ВСУ Сырский: Быстрых результатов наступления ВСУ достичь почти невозможно
Александр Бойцов