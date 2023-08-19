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Анкара обсуждает с Москвой поставки российского продовольствия в Африку

19 августа 2023, 10:02

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Турция обсуждает с Россией поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки. Об этом РИА Новости сообщил источник, который участвует в переговорах.
Отмечается, что в данной инициативе есть ряд заинтересованных государств. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара прилагает усилия для того, чтобы реализовать идеи о переработке в Турции зерна из России и поставке его беднейшим странам.

Напомним, ранее выяснилось, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки, действие которой прекратилось из-за несоблюдения условий РФ. По данным издания, в настоящий момент Россия, Турция и Катар работают над новым трёхсторонним соглашением, которое должно прийти на смену истекшему.


По новому соглашению российское зерно будет поставляться в бедные страны, в основном Африки. Турция выступит как организатор, Катар — как спонсор поставок.

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#эрдоган
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Захарова назвала сообщения о готовности США к обмену заключенными спекуляциями
19 августа 2023, 10:29

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спекуляцией сообщения СМИ о готовности США рассмотреть асимметричную сделку с Россией, согласно которой несколько подозреваемых в хакерстве будут обменяны на арестованного журналиста Эвана Гершковича и Пола Уилана, который отбывает в РФ многолетний срок за шпионаж.
Захарова порекомендовала США в вопросах возможных обменов сконцентрироваться на непубличном профессиональном диалоге по определенному каналу. Она также подчеркнула, что подобные сообщения регулярно появляются в американских СМИ, что свидетельствует о том, что для администрации США важно лишь зарабатывание политических очков, а не жизнь конкретных людей.

Напомним, информацию о возможности подобной «сделке» сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

Ранее член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка Украине американских F-16 приближает США к третьей мировой войне. По словам Грин, Байден ставит США на последнее место и «работает на Украину».

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Эрдоган и Путин могут встретиться в России
19 августа 2023, 09:41

Фото: iStock/MarianVejcik

Президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, вероятно, встретятся в России.
Турецкая газета Sabah сделало такое предположение. В материале не сообщают возможную дату переговоров президентов из-за опасений по обеспечению безопасности в акватории Черного моря.
 
«Инициативы обхода зернового коридора путём использования территориальных вод Румынии и Болгарии повысили опасность распространения конфликта», — сказано в материале.
Ранее глава комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин сообщал, что одним из вопросов, которые обсудят на встрече, станет украинский кризис.

Также сообщалось, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки, действие которой прекратилось из-за несоблюдения условий РФ.

В настоящий момент Россия, Турция и Катар работают над новым трёхсторонним соглашением, которое должно прийти на смену истекшему. По новому соглашению российское зерно будет поставляться в бедные страны, в основном Африки. Турция выступит как организатор, Катар — как спонсор поставок. Новая сделка может быть заключена уже в эти выходные в Будапеште.

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Китайские военные провели учения возле острова Тайвань
19 августа 2023, 09:13

Фото: istockphoto/Milous

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования армии Китая Ши И сообщил, что ВВС и ВМС приняли участие в комплексных учениях рядом с островом Тайвань.
CCTV сообщает, что учения должны явиться «серьёзным предупреждением сепаратистским силам», которые поддерживают независимость Тайваня.
 
Ранее сообщалось, что китайские власти призывали США отозвать «Акт о выполнении первого этапа соглашения между США и Тайванем по торговой инициативе XXI века», который подписали 7 августа. Китайская сторона убеждена, что данный закон нарушает обещания, данные Вашингтоном о характере  его контактов с Тайбэем. Китай считает, что США придерживаются ошибочной политики по тайваньскому вопросу.

Ранее сообщалось, что Китай может попросить помощи Вашингтона, чтобы решить экономические проблемы.

С просьбой о помощи Пекин может обратиться к США во время визита в КНР министра торговли США Джины Раймондо, пишет Politico. Раймондо, возможно, посетит Пекин на следующей неделе, но официальных дат пока не сообщали.

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#китай
#учения
#политика
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Китай может попросить США о помощи, столкнувшись с экономическими проблемами
19 августа 2023, 09:04

Фото: iStock/rarrarorro

Китай может попросить помощи Вашингтона, чтобы решить экономические проблемы.
С просьбой о помощи Пекин может обратиться к США во время визита в КНР министра торговли США Джины Раймондо, пишет Politico. Раймондо, возможно, посетит Пекин на следующей неделе, но официальных дат пока не сообщали.
 
«Китайская сторона может обратиться к ней с беспрецедентной просьбой: «помогите нам с решением экономических проблем», - пишет издание.
Politico пишет, что экономические проблемы у Китая возникли из-за сокращения экспорта и иностранных инвестиций. Также растёт безработица среди молодёжи. Аналитики считают, что «некогда неудержимый экономический гигант наконец-то попал в серьезную выбоину». 
По прогнозам экспертов, задачей министра торговли США во время визита в Китай будет продвижение американского экспорта. Пекин в свою очередь будет стремиться смягчить введённые Вашингтоном ограничения. В октябре прошлого года США ужесточили контроль за экспортом современных полупроводников в Китай, а в августе нынешнего года ограничили  инвестиции в некоторые секторы китайской экономики.

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Минобороны Буркина-Фасо рассказало о закупках российского вооружения
Минобороны Буркина-Фасо: Уагадугу покупает вооружение в России «по хорошей цене»
19 августа 2023, 06:52

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Буркина-Фасо покупает у России вооружение по выгодным условиям и планирует продолжать это сотрудничество, сообщил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов африканской страны Кассум Кулибали.
«Я не могу вам рассказать о конкретных заказах, но они уже есть, это точно. Мы намерены продолжать двигаться в этом направлении. У нас есть оборудование, приобретенное по хорошим ценам и с гарантией послепродажного обслуживания, чтобы мы могли использовать его как можно дольше», — отметил Кулибали, отвечая на вопрос о планах Буркина-Фасо закупать российское вооружение.

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Антонов заявил о падении популярности помощи Киеву в США
Антонов: решение США дать Киеву F-16 напоминает несущийся состав без тормозов
19 августа 2023, 06:34

Фото: iStock/Maikel_de_Vaan

Решение США о передаче Украине истребителей F-16 сравнимо с необузданным поездом, мчащимся на полной скорости без тормозов, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
По словам Антонова, в контексте неудачного контрнаступления Украины военная поддержка Украины теряет свою популярность в американском обществе.

«Тем не менее, похоже, что все вышеперечисленное не останавливает инициаторов и зачинщиков кровавой авантюры. Последние действия местных ястребов, такие как подготовка к отправке F-16, напоминают безудержный скоростной поезд без тормозов», — цитирует слова Антонова телеграм-канал российского посольства в США.
По мнению посла, Белый дом попал в тупик и для выхода из него принимает «все более и более безрассудные решения».

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#поддержка
#всу
#байден
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Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России
Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
19 августа 2023, 04:51

Фото: Telegram-канал ЕК

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила свою обеспокоенность по поводу простого прекращения огня на Украине, считая, что это лишь «заморозит» конфликт. Она высказала свои мысли в ходе форума по безопасности в Словакии.
Несмотря на предложения некоторых сторон о достижении перемирия на Украине, фон дер Ляйен подчеркнула, что такой шаг не приведет к устойчивому миру.

«Прекращение огня, которое просто замораживает конфликт, не даст стабильного мира. Перемирие будет неустойчивым и дестабилизирующим для региона вдоль линии соприкосновения», — заявила она.
Она также подчеркнула, что ни одна страна не будет готова вкладываться в восстановление Украины из-за риска возобновления конфликта. Глава Еврокомиссии уверена, что настоящий мир придет лишь после того, как российские войска покинут территорию Украины.

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#мир
#сша
#пост
#нло
#нато
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В Буркина-Фасо призвали членов ЭКОВАС не начинать войну
Минобороны Буркина-Фасо: члены ЭКОВАС не должны воевать друг с другом
19 августа 2023, 04:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали в интервью РИА Новости выразил свое возмущение предположением о возможной войне между странами-членами ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки).
«Мы не должны воевать между собой. Мы все часть одного экономического союза. Даже просто мысль о том, что кто-то из членов этого объединения хочет начать войну против других, поражает меня. Также поражает меня, что некоторые лидеры стран могут стремиться к войне с другими государствами под лозунгом демократии», — заявил Кулибали.
Он также подчеркнул, что, несмотря на наличие обширной сети представительств ЭКОВАС в регионе, руководители организации часто пренебрегают информацией, предоставляемой местными экспертами.

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Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону
19 августа 2023, 04:30

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского лидера.
«Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», — сообщили журналистам в Кремле.

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#путин
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