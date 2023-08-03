Анкара высказалась о планах на визит Путина в Турцию

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Анкара не исключает подписания соглашений о сотрудничестве с Москвой в ходе грядущего визита президента РФ Владимира Путина в Турцию. Об этом сообщил изданию РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Собеседник издания сообщил, что существует вероятность подписания соглашений о сотрудничестве между Анкарой и Москвой, в рамках встречи лидеров. Он также сообщил, что повестка встречи станет более конкретной, когда станет известна дата визита Владимира Путина в страну.
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