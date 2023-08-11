Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона об использовании кассетных бомб ВСУ

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о надлежащем использовании Украиной кассетных боеприпасов.
США уверены, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он отметил, что у США есть все основания для того, чтобы быть в этом уверенными, подчеркнув, что поставка кассетных боеприпасов на Украину будет продолжаться.
Антонов напомнил про убийство российского журналиста Ростислава Журавлева. Который погиб именно от удара ВСУ кассетными бомбами.
Он подчеркнул, что Киев при вооруженной поддержке западных союзников уничтожил сотни детей. Он также напомнил про убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также недавнее покушение на жизнь Захара Прилепина. Антонов заявил, что ответственность за все эти деяния лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне.
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Антонов напомнил про убийство российского журналиста Ростислава Журавлева. Который погиб именно от удара ВСУ кассетными бомбами.
«Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» - прокомментировал Антонов заявление Пентагона.
Он подчеркнул, что Киев при вооруженной поддержке западных союзников уничтожил сотни детей. Он также напомнил про убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также недавнее покушение на жизнь Захара Прилепина. Антонов заявил, что ответственность за все эти деяния лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне.
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Элина Позднякова