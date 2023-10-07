Антонов осудил решение США выслать двух российских дипломатов

Фото: washington.mid.ru
Госдепартамент США не предоставил разъяснений относительно причин высылки двух российских дипломатов и, по всей видимости, действовал на основе мести, передает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.
«В ходе нашей встречи в Госдепартаменте, когда я попросил пояснить, за что конкретно обвиняют наших коллег, собеседники не смогли предоставить убедительных аргументов. Если исключить их ссылку на то, что, якобы, власти страны приема не обязаны давать разъяснения, то на практике получается, что действия направлены на месть, что не соответствует стандартам американской дипломатии», — подчеркнул глава российской дипломатической миссии.Антонов также акцентировал внимание на том, что высланных из Москвы сотрудников американского посольства фактически обвинили в действиях, несовместимых с дипломатической деятельностью.
«Сотрудники американского посольства, которых нами было выслано, по сути занимались вмешательством во внутренние дела и пытались нанести ущерб национальной безопасности России. Любые подобные действия будут твердо пресекаться и получат соответствующий ответ», — подчеркнул посол.Он также поделился, что при вручении нотификации о признании сотрудников персонами нон грата в Госдепартаменте ему говорили о том, что не планируется публично афишировать это и делиться деталями с прессой.
Читайте также:
Антонов прокомментировал заявление США о присутствии Путина на саммите АТЭС
Последний шанс. В США назвали единственный для Украины способ победить
Антонов рассказал о заинтересованности компаний из США в российском рынке
Артем Кузьмин